Вернидуб: «Мы не боимся «Реал», недооценка соперников – их проблемы»
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» рассказал о том, что команда не боится грозного соперника. Слова украинского специалиста передает пресс-служба UEFA.
Мы понимаем силу «Реала», но не боимся. Мы хотим достойно показать себя на таком высоком уровне. Это важно для всех нас: тренеров, игроков, всего клуба.
Необходимо надежно сыграть в защите и делать хорошие выходы из обороны в атаку. Нас ожидает большой матч, и мы очень хотим показать свои лучшие качества.
Мы не должны обманывать сами себя. Фаворитами нашей группы являются «Реал» и «Интер». Да и «Шахтер» тоже очень силен.
Наша задача – в каждой игре доказывать, что мы достойны группового этапа Лиги чемпионов. Недооценка соперников? Это их проблемы. Для нас важна наша игра.
Ранее Вернидуб отметил, что сыграть на «Сантьяго Бернабау» – мечта любого тренера.
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