Вернидуб: «Мы не боимся «Реал», недооценка соперников – их проблемы»

Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» рассказал о том, что команда не боится грозного соперника. Слова украинского специалиста передает пресс-служба UEFA.

Необходимо надежно сыграть в защите и делать хорошие выходы из обороны в атаку. Нас ожидает большой матч, и мы очень хотим показать свои лучшие качества.

Мы не должны обманывать сами себя. Фаворитами нашей группы являются «Реал» и «Интер». Да и «Шахтер» тоже очень силен.

Наша задача – в каждой игре доказывать, что мы достойны группового этапа Лиги чемпионов. Недооценка соперников? Это их проблемы. Для нас важна наша игра.