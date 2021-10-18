Бензема: «Мы создали более тридцати моментов с «Шерифом», но проиграли. Ни к кому нельзя относиться легкомысленно»
Вернидуб – о матче с «Интером»: «Думаю, что мы найдем их «ахиллесову пяту»
Игра состоится 19 октября
13:10
Фото: ФК Шериф
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал gazzetta.it предстоящий матч с «Интером» в 3-м туре Лиги чемпионов.
«Это будет сложный матч. Думаю, что мы найдем их «ахиллесову пяту». Постараемся показать свою лучшую игру».
Матч состоится 19 октября в 22:00.
«Шериф» лидирует в таблице ЛЧ с 6-ю очками.
В параллельном матче «Шахтер» сыграет против «Реала».