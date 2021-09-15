Вернидуб – о победе над «Шахтером»: «Сегодня я очень счастливый человек»

Юрий Вернидуб / Фото: пресс-служба Шахтера

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался о победе над «Шахтером» (2:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Мы выбрали правильную тактику, не дали шансов «Шахтеру» забить, а свои выходы из обороны в атаку использовали на ура. Я сегодня очень счастливый человек.

- На протяжении многих лет «Шериф» не отпускал в Тирасполе ни одного гранда на постсоветском пространстве. Вам приятно быть продолжателем этой традиции?

– Мне конечно приятно, я сам из Украины, работал 9 лет в «Заре», у нас всегда нелегкие игры были с Донецком. И сегодня, когда я главный тренер «Шерифа» и мы побеждаем в первом матче группы Лиги чемпионов «Шахтер» – это много стоит. Я благодарен всем сотрудникам и членам тренерского штаба.

- Готовы ли вы после каждого матча с таким результатом менять костюм?

– Сегодня стал на колено, сказал ребятам, что могу только выставить ногу, иначе сломаю. Думаю, что найдем если что деньги, чтобы купить новый костюм?

- Перед финальным свистком стадион скандировал ваше имя. Как вы к этому относитесь?

– Я горжусь, что услышал свое имя. Но это не только моя заслуга – без этих парней победы не было бы. Плюс дисциплина, плюс понимание того, что надо делать. Ну и респект болельщикам, огромный поклон за поддержку.

Ну а мы постараемся и дальше готовиться и проводить игры так, как последние в Лиге чемпионов.