Вернидуб: «Приходится брать игроков за руку, вести, показывать, что от них хочу»

Украинский специалист рассказал, как справляется с одной из главных проблем в «Шерифе»

Юрий Вернидуб / Фото - Eurosport

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, как справляется с языковым барьером между ним и многими игроками команды.

Ваши игроки – дебютанты Лиги чемпионов, но не скажешь, что они тушуются. Как вы вселили в них уверенность и спокойствие?

У нас интернациональная команда – футболисты из Африки, Южной Америки. И я бы не сказал, что они такие «простые». Есть опытные ребята – тот же Адама Траоре, который забил «Шахтеру». Он играет за сборную Мали, выступал за «Метц». Не знаю, почему он мало играл во Франции. Для меня это откровение. Он очень сильный футболист. Не скажешь, что такие футболисты должны чего-то бояться. Ребята выходят на поле, получают удовольствие. Я всегда им говорю: «Давайте получать удовольствие от футбола».

Для вас это такая «тактика» в Лиге чемпионов? Никакого давления от результата и статуса первой молдавской команды в турнире, только удовольствие?

Конечно. К тому же, игра в Лиге чемпионов даст им огромный шанс. Я постоянно разговариваю с ними об этом, объясняю. Выступление в группе Лиги чемпионов дорогого стоит. Если мы сыграем удачно, покажем себя с лучшей стороны, то они сделают только шаг вперед в карьере. Уверен, что в дальнейшем на них появится большой спрос.

В чем сложность управления и общения с большим интернациональным коллективом?

Футбол объединяет, но сложности есть. Например, многие африканцы не говорят на английском – только на французском. Нам помогают переводчики. Да, иногда на поле возникают сложности. Приходится брать за руку, вести, показывать, что от них хочу, какие нужно зоны закрывать, куда открываться. И игроки очень быстро улавливают нюансы. Самое важное – любить свою работу и показывать это.

Вернидуб также оценил состояние газона в победном матче против «Шахтера».