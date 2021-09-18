Вернидуб: «В матче с «Шахтером» был шикарный газон, но на него поступали жалобы»

Юрий Вернидуб / Фото - SportArena

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб не считает, что поле домашнего стадиона молдавского клуба повлияло на результат матча Лиги чемпионов против «Шахтера» (2:0).

На главной мы играем только в Лиге чемпионов, на малой – в чемпионате. Поэтому нельзя сказать, что нам легче, чем сопернику, от того, что мы играем и тренируемся на одном стадионе.

Почему не играем на одном? Дело не в качестве газона. Зачем играть на 13-тысячной арене, если на нее не пускают зрителей из-за ковида? Можно сыграть и на восьмитысячном стадионе.

Арены находятся рядом – на территории спортцентра «Шериф». Расстояние между ними 200 метров.