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Вернидуб: «В матче с «Шахтером» был шикарный газон, но на него поступали жалобы»
«Шериф» обыграл команду Де Дзерби в стартовом матче Лиги чемпионов
16:15
Юрий Вернидуб / Фото - SportArena
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб не считает, что поле домашнего стадиона молдавского клуба повлияло на результат матча Лиги чемпионов против «Шахтера» (2:0).
От «Шахтера» были жалобы на качество газона. Но я не скажу, что поле плохое или тяжелое. Шикарный газон. Я знаю, как качественно ухаживают за полями главной и малой арен.
На главной мы играем только в Лиге чемпионов, на малой – в чемпионате. Поэтому нельзя сказать, что нам легче, чем сопернику, от того, что мы играем и тренируемся на одном стадионе.
Почему не играем на одном? Дело не в качестве газона. Зачем играть на 13-тысячной арене, если на нее не пускают зрителей из-за ковида? Можно сыграть и на восьмитысячном стадионе.
Арены находятся рядом – на территории спортцентра «Шериф». Расстояние между ними 200 метров.
Ранее Вернидуб заявил, что ему хотелось бы с «Реалом» и «Интером» выступить так же, как с «Шахтером».
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