Вернидуб: «Приходится брать игроков за руку, вести, показывать, что от них хочу»
Вернидуб признался, что может столкнуться в «Шерифе» с тем же, что было в «Заре»
Украинский специалист рассказал, что может помешать команде стабильно выступать в ЛЧ
18 сентября 22:37
Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мыслями о том, сможет ли команда стабильно выступать в Лиге чемпионов.
Сложно сказать. Но к этому сезону мы готовились очень серьезно. Строили команду, начиная с зимы. Сделали точечные усиления летом.
Нужна стабильность состава, но, к сожалению, после таких сезонов футболисты хотят поскорее перейти в клуб побольше. Зависит от того, как поведет себя руководство, ведь на футболистов есть спрос.
Если мы хотим сохранить команду, то расставаться стоит с единицами. Возникнут проблемы, если мы распродадим состав. Эти вещи я прочувствовал еще в «Заре».
Вернидуб также рассказал, что некоторых игроков ему приходится брать за руку и показывать, что он хочет от подопечных.
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