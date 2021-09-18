Вернидуб признался, что может столкнуться в «Шерифе» с тем же, что было в «Заре»

Украинский специалист рассказал, что может помешать команде стабильно выступать в ЛЧ

Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шахтер Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мыслями о том, сможет ли команда стабильно выступать в Лиге чемпионов. Сложно сказать. Но к этому сезону мы готовились очень серьезно. Строили команду, начиная с зимы. Сделали точечные усиления летом. Нужна стабильность состава, но, к сожалению, после таких сезонов футболисты хотят поскорее перейти в клуб побольше. Зависит от того, как поведет себя руководство, ведь на футболистов есть спрос. Если мы хотим сохранить команду, то расставаться стоит с единицами. Возникнут проблемы, если мы распродадим состав. Эти вещи я прочувствовал еще в «Заре». Вернидуб также рассказал, что некоторых игроков ему приходится брать за руку и показывать, что он хочет от подопечных.