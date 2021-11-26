Вернидуб признался, что подумывает о работе в более серьезном клубе

Тренер уже сотворил чудо с «Шерифом»

Юрий Вернидуб / фото - dynamo.kiev

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал возможный интерес со стороны европейских клубов:

«Скажу честно, у меня контракт до лета 2022 года. Пока что все мысли только о «Шерифе». Давайте дождемся окончания группового этапа Лиги чемпионов и игр чемпионата. Там будет видно. Не буду скрывать, что любой другой тренер мечтает о более серьезном проекте и более серьезном клубе. Я — не исключение».

Украинец уже успел достичь, казалось бы, невозможного с «Шерифом». Специалист впервые в истории вывел тираспольский клуб в Лигу чемпионов.

В группе молдавская команда досрочно заняла третье место и отправится в стыковые матчи за выход в Лигу Европы.

Напомним, Вернидуб рассказал о разгромном поражении от «Реала».