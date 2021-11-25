«Реал» установил исторический рекорд Лиги чемпионов
Вернидуб: «Выход в плей-офф Лиги Европы – огромный плюс для «Шерифа»
Главный тренер молдавского клуба – о поражении от «Реала» в ЛЧ
25 ноября 10:58
Юрий Вернидуб / фото - Getty Images
Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб подвел итоги 5-го матча группового раунда Лиги чемпионов с «Реалом» (0:3), а также прокомментировал выход своих подопечных в плей-офф Лиги Европы. Цитирует специалиста пресс-служба UEFA.
«Мы проиграли большому клубу 0:3, но я рад за ребят. Качество игры было не хуже, чем в Мадриде. Но тогда мы выиграли, а сейчас проиграли. Моменты были, жаль, что не смогли забить.
Третье место в группе и выход в весеннюю стадию Лиги Европы – большой плюс для «Шерифа».
Напомним, «Реал» установил исторический рекорд Лиги чемпионов.
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