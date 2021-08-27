Вернидуб совершил подвиг. В Тирасполе обсуждают памятник украинцу

Впервые в истории молдавский клуб сыграет в Лиге чемпионов

Юрий Вернидуб / фото - FootBoom

Руководитель пресс-службы «Шерифа» Дмитрий Примович прокомментировал жеребьевку ЛЧ и попадание молдавской команды в главный турнир Старого Света.

Вам, как дебютанту турнира, было принципиально с кем играть в группе, или сам факт попадания туда - уже успех, а дальше — будь как будет?

«Мы очень ждали этого момента, долго к этому шли, и то, что мы здесь, свидетельствует о большом объеме работы, который мы выполнили. Попадание в групповой турнир очень важно для клуба в медийном плане, делает нас более узнаваемыми в Европе. Что касается жеребьевки, то мы очень хотели встретиться с большими командами, и из каждой корзины мы, в принципе, получили топ-клуб. Так что мы довольны».

В Украине многие болельщики рады результатам «Шерифа», в том числе из-за персоны главного тренера — Юрия Вернидуба. У вас его уже наверняка на руках носят и задают петиции с требование установить памятник?

«Петиции не подают, но в соцсетях, я видел, об этом уже говорят (улыбается). Мы очень довольны, что пригласили Юрия Николаевича. Человек дает результат, причем не так, что команда каким-то чудом попала в групповой турнир, а за счет своей игры. 6 побед и 2 ничьи в квалификации — лучший результат среди всех участников. Он не только подтвердил свой класс как тренера, а и повысил его. Вернидуб добивался хороших результатов с «Зарей», заложил фундамент чемпионства солигорского «Шахтера», а теперь осуществил нашу общую мечту и вывел «Шериф» в Лигу чемпионов. По 10-бальной шкале он выполняет свою работу на 11 баллов».

Удивительно было читать комментарий Дирка Кюйта еще после первой игры с «Динамо» Загреб о том, что, таким командам, как «Шериф» в Лиге чемпионов делать нечего. Какая реакция на его слова была в Молдове?

«Это чистая дискриминация, что признали не только в Украине, а и во всей Европе. Очень известные футбольные личности, насколько я знаю, уже отреагировали на его слова. Футбол — это одна большая семья, в которой есть чувство меры и чувство такта. Если ты что-то комментируешь публично, ты должен понимать, о чем говоришь, особенно когда речь идет о Лиге чемпионов. «Шериф» точно такой же ее участник, как и все остальные, и такие слова от известного футболиста просто не допустимы».

Юрий Вернидуб стал вторым украинским тренером в истории, который вывел иностранную команду в Лигу чемпионов. До него таким достижением мог похвастаться Сергей Ребров с венгерским «Ференцварошем».

«Шериф» попал в группу D, где их соперниками станет мадридский «Реал», миланский «Интер» и донецкий «Шахтер».

Напомним, Вернидуб заявил, что чувствовал, что попадет в одну группу с «горняками».