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Вернидуб стартовал в квалификации ЛЧ с победы. Григорчук – с поражения

Солигорский «Шахтер» уступил «Лудогорцу», «Шериф» разгромил «Теуту»
Футбол Лига чемпионов UEFA
22:28
Вернидуб стартовал в квалификации ЛЧ с победы. Григорчук – с поражения
Фото - ФК Шериф

В первом раунде квалификации Лиги чемпионов «Шериф» Юрия Вернидуба разгромил «Теуту». Солигорский «Шахтер» Романа Григорчука уступил «Лудогорцу» из-за гола на последней минуте.

Вашему вниманию результаты игрового дня.

Лига чемпионов, первый раунд квалификации, первые матчи

«Буде/Глимт» – «Легия» 2:3

Голы: Ботхейм, 45+1, Жозе Витор, 78 – Лукиньяс, 2, Эмрели, 41, 61

«Динамо» Тбилиси – «Нефтчи» 1:2

Голы: Марушич, 36 – Аласгаров, 23, Махмудов, 57

«Слован» Братислава – «Шемрок Роверс» 2:0

Голы: Рафаэл Ратао, 28, 47

«Динамо» Загреб – «Валюр» 3:2

Голы: Адеми, 8, 72, Майер, 41 – Сигурдссон, 88, Адольфссон, 90

«Лудогорец» – «Шахтер» Солигорск 1:0

Гол: Оливейра-Соуза, 90+2

«Маккаби» Хайфа – «Кайрат» 1:1

Голы: Ацили, 45 – Алип, 76

«Мальме» – «Рига» 1:0

Гол: Чолак, 50

«Теута» – «Шериф» 0:4

Голы: Энрике, 15, 45+1, Траоре, 56, Кастанеда, 89
Сергей Стаднюк
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Теги

Шериф Шахтер Солигорск (футбол) Динамо Загреб

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