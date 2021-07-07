Вернидуб стартовал в квалификации ЛЧ с победы. Григорчук – с поражения
В первом раунде квалификации Лиги чемпионов «Шериф» Юрия Вернидуба разгромил «Теуту». Солигорский «Шахтер» Романа Григорчука уступил «Лудогорцу» из-за гола на последней минуте.
Вашему вниманию результаты игрового дня.
Лига чемпионов, первый раунд квалификации, первые матчи
«Буде/Глимт» – «Легия» 2:3
Голы: Ботхейм, 45+1, Жозе Витор, 78 – Лукиньяс, 2, Эмрели, 41, 61
«Динамо» Тбилиси – «Нефтчи» 1:2
Голы: Марушич, 36 – Аласгаров, 23, Махмудов, 57
«Слован» Братислава – «Шемрок Роверс» 2:0
Голы: Рафаэл Ратао, 28, 47
«Динамо» Загреб – «Валюр» 3:2
Голы: Адеми, 8, 72, Майер, 41 – Сигурдссон, 88, Адольфссон, 90
«Лудогорец» – «Шахтер» Солигорск 1:0
Гол: Оливейра-Соуза, 90+2
«Маккаби» Хайфа – «Кайрат» 1:1
Голы: Ацили, 45 – Алип, 76
«Мальме» – «Рига» 1:0
Гол: Чолак, 50
«Теута» – «Шериф» 0:4Голы: Энрике, 15, 45+1, Траоре, 56, Кастанеда, 89
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