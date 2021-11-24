Не скрывает неприязнь. Президент UEFA просил у директора «Шерифа» обыграть «Реал»
Вернидуб: «Уже смогли доказать, что «Шериф» – это имя в футболе»
Тренер – о предстоящем матче против «Реала»
24 ноября 12:49
Фото: UEFA
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями пресс-службе UEFA от игры против «Реала» в Лиге чемпионов.
«Сделаем все для позитивного результата. Надеюсь, сможем противостоять такому сильному сопернику, как «Реал». Есть некоторые потери, но, думаю, мы готовы. Игра все покажет.
Мы команда из маленького, но очень хорошего и уютного города Тирасполь, однако мы уже смогли доказать, что «Шериф» – это имя в футболе. Мы достойно играем на групповом этапе Лиги чемпионов, соперничаем с грандами, забиваем красивые голы. Это на всю жизнь останется в моем сердце. Для ребят это огромный шанс помочь себе в карьере и в дальнейшем играть в больших командах Европы».
Матч состоится 24 ноября в 22:00.
«Шериф» набрал шесть очков и занимает третье место в группе.
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