Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Вернидуб: «Уже смогли доказать, что «Шериф» – это имя в футболе»

Тренер – о предстоящем матче против «Реала»
Футбол Лига чемпионов UEFA
24 ноября 12:49
Вернидуб: «Уже смогли доказать, что «Шериф» – это имя в футболе»
Фото: UEFA

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями пресс-службе UEFA от игры против «Реала» в Лиге чемпионов.

«Сделаем все для позитивного результата. Надеюсь, сможем противостоять такому сильному сопернику, как «Реал». Есть некоторые потери, но, думаю, мы готовы. Игра все покажет.

Мы команда из маленького, но очень хорошего и уютного города Тирасполь, однако мы уже смогли доказать, что «Шериф» – это имя в футболе. Мы достойно играем на групповом этапе Лиги чемпионов, соперничаем с грандами, забиваем красивые голы. Это на всю жизнь останется в моем сердце. Для ребят это огромный шанс помочь себе в карьере и в дальнейшем играть в больших командах Европы».


Матч состоится 24 ноября в 22:00.

«Шериф» набрал шесть очков и занимает третье место в группе.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шериф Реал Мадрид (футбол) Юрий Вернидуб

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Реал» разгромил «Шериф», отправив команду Вернидуба в Лигу Европы
«Реал» разгромил «Шериф», отправив команду Вернидуба в Лигу Европы
Футбол Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:59
Винисиус рассказал, почему выбрал «Реал», а не «Барселону»
Винисиус рассказал, почему выбрал «Реал», а не «Барселону»
Футбол Примерa (Испания)
23 ноября 21:11
Не скрывает неприязнь. Президент UEFA просил у директора «Шерифа» обыграть «Реал»
Не скрывает неприязнь. Президент UEFA просил у директора «Шерифа» обыграть «Реал»
Футбол Лига чемпионов UEFA
23 ноября 18:33
Вернидуб оценил возможность работы в России
Вернидуб оценил возможность работы в России
Футбол Украинские легионеры
23 ноября 15:48
1
Отказался разминаться, но вышел на поле. Хавбек «Реала» устроил неразбериху на скамейке
Отказался разминаться, но вышел на поле. Хавбек «Реала» устроил неразбериху на скамейке
Футбол Примерa (Испания)
22 ноября 10:47
«Реал» в большинстве легко обыграл «Гранаду»
«Реал» в большинстве легко обыграл «Гранаду»
Футбол Примерa (Испания)
21 ноября 19:10

Новости: Футбол

Работал курьером и на стройке, а сейчас забивает в Лиге чемпионов. Уникальный новичок «Милана»
Интервью
Работал курьером и на стройке, а сейчас забивает в Лиге чемпионов. Уникальный новичок «Милана»
Серия А (Италия)
01:04
«Реал» разгромил «Шериф», отправив команду Вернидуба в Лигу Европы
«Реал» разгромил «Шериф», отправив команду Вернидуба в Лигу Европы
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:59
Вышедший вместо Зинченко форвард помог «Сити» вырвать победу у ПСЖ
Вышедший вместо Зинченко форвард помог «Сити» вырвать победу у ПСЖ
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:52
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл ПСЖ. Как это было
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл ПСЖ. Как это было
Премьер-Лига (Англия)
24 ноября 23:43
Матч с «Интером» показал, что «Шахтер» не сдвинулся с места за полгода. У Де Дзерби есть классные игроки, но нет команды
Послесловие
Матч с «Интером» показал, что «Шахтер» не сдвинулся с места за полгода. У Де Дзерби есть классные игроки, но нет команды
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:37
Форвард «Интера» назвал игрока «Шахтера», который хорошо себе показал в матче с миланцами
Форвард «Интера» назвал игрока «Шахтера», который хорошо себе показал в матче с миланцами
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:31
Впервые за 14 лет украинских команд не будет в плей-офф Лиги Европы
Впервые за 14 лет украинских команд не будет в плей-офф Лиги Европы
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:11
Тренер «Интера»: «Игра вратаря «Шахтера» – выше всяких похвал»
Тренер «Интера»: «Игра вратаря «Шахтера» – выше всяких похвал»
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:10
Де Дзерби – о вылете из еврокубков: «В ЛЧ совершенно другой уровень»
Де Дзерби – о вылете из еврокубков: «В ЛЧ совершенно другой уровень»
Лига чемпионов UEFA
24 ноября 22:51
Все новости

Популярные новости

Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 21:52
20
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
23 ноября 07:08
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
22 ноября 18:37
2
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 ноября 08:58
1
Мейвезер назвал имя самого опасного соперника для Сауля Альвареса
Мейвезер назвал имя самого опасного соперника для Сауля Альвареса
Бокс Профессиональный бокс
18 ноября 09:50
Фьюри уже начал поливать дерьмом Усика, но при их личной встрече он был очень уважительным
Фьюри уже начал поливать дерьмом Усика, но при их личной встрече он был очень уважительным
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 16:08
2
Все новости