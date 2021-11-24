Вернидуб: «Уже смогли доказать, что «Шериф» – это имя в футболе»

Фото: UEFA

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями пресс-службе UEFA от игры против «Реала» в Лиге чемпионов.

Мы команда из маленького, но очень хорошего и уютного города Тирасполь, однако мы уже смогли доказать, что «Шериф» – это имя в футболе. Мы достойно играем на групповом этапе Лиги чемпионов, соперничаем с грандами, забиваем красивые голы. Это на всю жизнь останется в моем сердце. Для ребят это огромный шанс помочь себе в карьере и в дальнейшем играть в больших командах Европы».