Вернидуб: «В «Заре» я зарабатывал больше, чем сейчас в «Шерифе»
Вернидуб: «Выиграем ли мы у «Реала»? Давайте немного спустимся на землю»
Тренер призвал не заглядывать далеко вперед
20:17
Фото: ФК Шериф
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями moldfootball.com от матчей в Лиге чемпионов с «Реалом» и «Интером».
«Выиграем ли мы у «Реала»? Давайте немного опустимся на грешную землю и будем думать, как играть. Будем делать все, чтобы достойно противостоять, а там жизнь покажет.
Конечно, мечтал сыграть на «Сантьяго Бернабеу». Думаю, любой тренер мечтает сыграть на этом шикарном стадионе. Я мечтал сыграть на многих стадионах, и сейчас мне улыбнулась удача.
Я горжусь тем, что мы прошли с первого раунда и попали в группу, где такие команды. Мы и в Милане сыграем на «Сан-Сиро», а это дорогого стоит.
Сыграем и в Киеве на «Олимпийском», хотя там я часто играл. Все равно, ребята тоже посмотрят для сравнения на этот стадион»
Вернидуб ранее рассказал о премиях за матч с «Шахтером».
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