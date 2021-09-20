Вернидуб: «Выиграем ли мы у «Реала»? Давайте немного спустимся на землю»

Фото: ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями moldfootball.com от матчей в Лиге чемпионов с «Реалом» и «Интером».

Конечно, мечтал сыграть на «Сантьяго Бернабеу». Думаю, любой тренер мечтает сыграть на этом шикарном стадионе. Я мечтал сыграть на многих стадионах, и сейчас мне улыбнулась удача.

Я горжусь тем, что мы прошли с первого раунда и попали в группу, где такие команды. Мы и в Милане сыграем на «Сан-Сиро», а это дорогого стоит.

Сыграем и в Киеве на «Олимпийском», хотя там я часто играл. Все равно, ребята тоже посмотрят для сравнения на этот стадион»