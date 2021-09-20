Вернидуб: «Выиграем ли мы у «Реала»? Давайте немного спустимся на землю»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУсик видел самое неприятное поражение Джошуа в карьере. Тогда он понял, что британец будет чемпионом
матч-центр : Футбол
Вчера 17
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 3
Футбол (17 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Челси 0:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ницца - Монако 2:2 Окончен
18:00 Марсель - Ренн 2:0 Окончен
21:45 ПСЖ - Лион 2:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Боруссия Дортмунд - Унион Берлин 4:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Венеция - Специя 1:2 Окончен
19:00 Лацио - Кальяри 2:2 Окончен
21:45 Ювентус - Милан 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:00 Мальорка - Вильярреал 0:0 Окончен
17:15 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Окончен
22:00 Валенсия - Реал 1:2 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Подолье - Кремень 4:1 Окончен
15:30 Агробизнес - Олимпик 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Ворскла - Минай 2:0 Окончен
19:30 Заря - Черноморец 3:0 Окончен
19:30 ФК Львов - Металлист-1925 0:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Удинезе - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Барселона - Гранада -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:15 Ужгород - Нива Т 0:2 Окончен
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Фиорентина - Интер -:- Запланирован
21:45 Аталанта - Сассуоло -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Хетафе - Атлетико -:- Запланирован

Вернидуб: «Выиграем ли мы у «Реала»? Давайте немного спустимся на землю»

Тренер призвал не заглядывать далеко вперед
Футбол Лига чемпионов UEFA
20:17
Вернидуб: «Выиграем ли мы у «Реала»? Давайте немного спустимся на землю»
Фото: ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями moldfootball.com от матчей в Лиге чемпионов с «Реалом» и «Интером».

«Выиграем ли мы у «Реала»? Давайте немного опустимся на грешную землю и будем думать, как играть. Будем делать все, чтобы достойно противостоять, а там жизнь покажет.

Конечно, мечтал сыграть на «Сантьяго Бернабеу». Думаю, любой тренер мечтает сыграть на этом шикарном стадионе. Я мечтал сыграть на многих стадионах, и сейчас мне улыбнулась удача.

Я горжусь тем, что мы прошли с первого раунда и попали в группу, где такие команды. Мы и в Милане сыграем на «Сан-Сиро», а это дорогого стоит.

Сыграем и в Киеве на «Олимпийском», хотя там я часто играл. Все равно, ребята тоже посмотрят для сравнения на этот стадион»

Вернидуб ранее рассказал о премиях за матч с «Шахтером».

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шериф Юрий Вернидуб

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Вернидуб: «В «Заре» я зарабатывал больше, чем сейчас в «Шерифе»
Вернидуб: «В «Заре» я зарабатывал больше, чем сейчас в «Шерифе»
Футбол В Европе
18:27
Вернидуб: «Зачем мне памятник? Я еще при памяти и живой»
Вернидуб: «Зачем мне памятник? Я еще при памяти и живой»
Футбол Украинские легионеры
10:50
Вернидуб: «Украина теряет баллы в таблице коэффициентов, но я же не могу расставить ноги и сказать: «Забивайте»
Вернидуб: «Украина теряет баллы в таблице коэффициентов, но я же не могу расставить ноги и сказать: «Забивайте»
Футбол Лига чемпионов UEFA
19 сентября 17:16
Близниченко: «Днепр-1» во многом правопреемник того самого «Днепра»
Близниченко: «Днепр-1» во многом правопреемник того самого «Днепра»
Футбол Украинская Премьер-лига
19 сентября 12:40
Вернидуб признался, что может столкнуться в «Шерифе» с тем же, что было в «Заре»
Вернидуб признался, что может столкнуться в «Шерифе» с тем же, что было в «Заре»
Футбол Лига чемпионов UEFA
18 сентября 22:37
Вернидуб: «Приходится брать игроков за руку, вести, показывать, что от них хочу»
Вернидуб: «Приходится брать игроков за руку, вести, показывать, что от них хочу»
Футбол Лига чемпионов UEFA
18 сентября 17:43

Новости: Футбол

Месси получил травму в игре с «Лионом»
Месси получил травму в игре с «Лионом»
Лига 1 (Франция)
20:41
Гура назвал двух игроков «Александрии», на которых мог бы обратить внимание Петраков
Гура назвал двух игроков «Александрии», на которых мог бы обратить внимание Петраков
Сборная Украины
20:37
Вернидуб: «Выиграем ли мы у «Реала»? Давайте немного спустимся на землю»
Вернидуб: «Выиграем ли мы у «Реала»? Давайте немного спустимся на землю»
Лига чемпионов UEFA
20:17
Яремчук – в старте «Бенфики» на матч с «Боавиштой»
Яремчук – в старте «Бенфики» на матч с «Боавиштой»
Украинские легионеры
20:10
Вацко: «Луческу пока знакомит Шкурина со своими требованиями»
Вацко: «Луческу пока знакомит Шкурина со своими требованиями»
Лига чемпионов UEFA
20:03
Хамес ведет переговоры с клубом из Катара
Хамес ведет переговоры с клубом из Катара
Премьер-Лига (Англия)
19:53
На матче Финляндия – Украина некоторым болельщикам разрешат быть без маски
На матче Финляндия – Украина некоторым болельщикам разрешат быть без маски
Сборная Украины
19:42
Шахов сделал ассист за АЕК спустя две минуты после выхода на поле
Шахов сделал ассист за АЕК спустя две минуты после выхода на поле
В Европе
19:28
Лидер «Десны» назвал самое болезненное поражение в своей карьере
Лидер «Десны» назвал самое болезненное поражение в своей карьере
Украинская Премьер-лига
19:22
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
22
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 сентября 16:00
40
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
«Энтони, ты суперзвезда». Усик дал понять, что Джошуа проиграет
«Энтони, ты суперзвезда». Усик дал понять, что Джошуа проиграет
Бокс Профессиональный бокс
14 сентября 09:12
22
Все новости