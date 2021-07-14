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Вернидуб: «Заря» никогда не сливала матчи «Динамо»

Защитник вспомнил борьбу за второе место
Футбол Украинская Премьер-лига
07:16
Вернидуб: «Заря» никогда не сливала матчи «Динамо»
Фото: ФК Заря

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб вспомнил программе «Профутбол» борьбу за второе место в УПЛ и признался, что команда никогда не сливала матчи.

«В Украине всегда так: если команда проигрывает или футболист допускает 2-3 ошибки, то сразу говорят, что он сдавал матч или играл на контору. Так можно сказать о любом матче. Можно сказать, что я «РБ Лейпцигу» сдал, когда на 93-й минуте мяч попал мне в руку в собственной штрафной. Любой момент можно найти, поэтому я не обращаю на это внимание.

Могу всем нашим болельщикам сказать, что такого никогда не было, и не будет. Мы «Динамо» не отдавали и не сливали 3-е место, и вообще никаких матчей. Наша команда всегда играет в честный футбол и старается как можно больше пользы принести клубу».

Прошедшие два сезона «Заря» завершала сезон на третьей строчке.

Андрей Усмонов
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Заря Виталий Вернидуб

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