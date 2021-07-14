Вернидуб: «Заря» никогда не сливала матчи «Динамо»

Фото: ФК Заря

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб вспомнил программе «Профутбол» борьбу за второе место в УПЛ и признался, что команда никогда не сливала матчи.

Могу всем нашим болельщикам сказать, что такого никогда не было, и не будет. Мы «Динамо» не отдавали и не сливали 3-е место, и вообще никаких матчей. Наша команда всегда играет в честный футбол и старается как можно больше пользы принести клубу».