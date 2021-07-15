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Вернулся на родину. «Марсель» арендовал защитника «Арсенала»

20-летний француз отправился набираться опыта
Футбол Лига 1 (Франция)
22:54
Вернулся на родину. «Марсель» арендовал защитника «Арсенала»
Вильям Салиба (слева) / Фото - Олимпик Марсель

«Марсель» подписал защитника Вильяма Салиба. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

20-летний игрок присоединится к «Олимпику» на один сезон на правах аренды. Права на футболиста принадлежат лондонскому «Арсеналу».

Прошедший сезон Салиба закончил также в аренде. Зимой защитник перешел в «Ниццу» и провел с тех пор 22 матча, отличившись одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Шахтера» может покинуть «Арсенал».

Сергей Стаднюк
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Теги

Марсель Арсенал Лондон

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