Ибрагимович рассказал, с какими проблемами сталкивается из-за своего возраста
Вертушки, бразильские хай-кики и торнадо. Избиения оппонентов от Ибрагимовича выходят на новый уровень?
Одиозный форвард решил подтянуть «ударку»
26 ноября 16:34
Златан Ибрагимович / фото - Getty Images
Скандально известный форвард «Милана» Златан Ибрагимович показал свою физическую форму. В Instagram швед опубликовал новый пост с видеофрагментом своей тренировки. Златан тренирует разнообразные удары ногами, и, стоит признать, у него неплохо выходит. Оппонентам Ибрагимовича в Серии А теперь стоит бояться?
Ты должен быть текучим, бесформенным как вода.
Напомним, Ибрагимович рассказал, с какими проблемами сталкивается из-за своего возраста.
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