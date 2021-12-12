«Вест Хэм» без Ярмоленко не сумел дожать «Бернли», но остался в зоне Лиги чемпионов

Украинец весь матч провел на скамейке запасных

Фото - Вест Хэм

В 16-м туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на выезде сыграл вничью с «Бернли».

С самого начала игры «молотобойцы» завладели инициативой. Однако забить все никак не удавалось. В итоге команда Дэвида Мойеса так и не сумела дожать соперника.

Вингер Андрей Ярмоленко не принял участия в матче. Украинец все 90 минут провел на скамейке запасных.

«Вест Хэм» остался в зоне Лиги чемпионов. МЮ отстал на одно очко, имея матч в запасе. «Бернли» один из трех аутсайдеров в турнирной таблице.

АПЛ, 16 тур

«Бернли» – «Вест Хэм» 0:0

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Гудмундссон, Корк, Вествуд (Браунхилл, 71), Вуд (Выдра, 60), Родригес, Макнил (Леннон, 88).

«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку, Лансини (Форнальс, 80), Соучек, Райс, Антонио, Бенрахма (Влашич, 70), Боуэн.

Тэйлор, Ми – Доусон