«Вест Хэм» без Ярмоленко разгромил «Астон Виллу» и единолично занял четвертую строчку в АПЛ

Почти весь второй тайм лондонцы провели в большинстве

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В матче 10-го тура АПЛ «Астон Вилла» на своем поле принимала «Вест Хэм».

Гости открыли счет уже на 7-й минуте, когда отличился Бен Джонсон.

Олли Уоткинс помог «Вилле» сравнять счет, но не прошло и пяти минут как «молотобойы» вновь вышли вперед, усилиями Деклана Райса.

Во второй половине встречи хозяева вовсе остались в меньшинстве, когда Конса получил удаление.

Уже в большинстве лондонцы смогли развить свое преимущество благодаря голу Пабло Форнальса. Вскоре Боуэн вовсе довел счет до разгромного.

Украинский хавбек Андрей Ярмоленко так и не появился на футбольном поле.

Победа помогла «Вест Хэму» единолично занять четвертую строчку в таблице АПЛ.

АПЛ, 10-й тур

«Астон Вилла» – «Вест Хэм» 1:4

Голы: Уоткинс, 34 – Джонсон, 7, Райс, 38, Форнальс, 80, Боуэн, 84.

«Астон Вилла»: Мартинес, Хоз, Конса, Таргетт, Макгинн, Накамба, Рэмзи (Янг, 15), Кэш, Буэндиа (Мингз, 52), Уоткинс, Бэйли (Эль-Гази, 72).

«Вест Хэм»: Фабианьски, Джонсон, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс (Цоуфал, 90), Антонио, Бенрахма (Лансини, 64), Боуэн (Влашич, 90).

Предупреждения: Форнальс (79), Боуэн (79), Макгинн (79).

Удаление: Конса (50).