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«Вест Хэм» до конца месяца продлит контракт в Мойесом
Тренер останется в команде
11:59
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес близок к новому контракту с командой.
Шотландский специалист останется клубе и продолжит тренировать команду. Минувший сезон лондонцы завершили на 6-й строчке.
В следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы. Контракт будет рассчитан до 2024 года, сообщает The Athletic.
Сообщалось об интересе к игроку команды Андрея Ярмоленко со стороны «Галатасарая».
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