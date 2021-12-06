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«Вест Хэм» хочет купить Азара

Лондонцы уверены, что смогут договориться с «Реалом»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:25
«Вест Хэм» хочет купить Азара
Фото: Marca

«Вест Хэм» летом намерен подписать полузащитника «Реала» Эдена Азара.

Лондонцы уверены, что смогут договориться с мадридским клубом. Команда ищет звездного игрока и считает, что Азар идеальной подойдет команде, сообщает The Sun.

Отмечается, что «Реал» не против отпустить бельгийца. Из-за травм Эден почти не играет за команду.

Азар также интересен «Ньюкаслу» и «Эвертону». Сумма трансфера может составить около 30 миллионов евро.

Андрей Усмонов
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Теги

Эден Азар Реал Мадрид (футбол) Вест Хэм

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