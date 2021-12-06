Футбольная мистика. Азар получил мышечную травму пока лечился от проблем с желудком
«Вест Хэм» хочет купить Азара
Лондонцы уверены, что смогут договориться с «Реалом»
12:25
Фото: Marca
«Вест Хэм» летом намерен подписать полузащитника «Реала» Эдена Азара.
Лондонцы уверены, что смогут договориться с мадридским клубом. Команда ищет звездного игрока и считает, что Азар идеальной подойдет команде, сообщает The Sun.
Отмечается, что «Реал» не против отпустить бельгийца. Из-за травм Эден почти не играет за команду.
Азар также интересен «Ньюкаслу» и «Эвертону». Сумма трансфера может составить около 30 миллионов евро.
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