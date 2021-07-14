«Вест Хэм» хочет подписать голкипера ПСЖ

Ареоля планируют продать летом

Фото: Sky Sports

«Вест Хэм» всерьез заинтересован в голкипере ПСЖ Альфонсе Ареоля.

Парижане не рассчитывают на игрока в предстоящем сезоне. Английский клуб хочет взять вратаря в аренду с возможностью последующего выкупа.

Переговоры между клубами уже началась. Правда, ПСЖ хочет продать футболиста.

Француз прошлый сезон также провел в АПЛ в «Фулхэме». Аренда завершилась в конце сезона, но лондонцы не выкупили из-за того, что вылетели в Чемпионшип.

Ареоля также играл за «Реал».