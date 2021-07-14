«Вест Хэм» может подписать полноценный контракт с Лингардом
«Вест Хэм» хочет подписать голкипера ПСЖ
Ареоля планируют продать летом
14:27
Фото: Sky Sports
«Вест Хэм» всерьез заинтересован в голкипере ПСЖ Альфонсе Ареоля.
Парижане не рассчитывают на игрока в предстоящем сезоне. Английский клуб хочет взять вратаря в аренду с возможностью последующего выкупа.
Переговоры между клубами уже началась. Правда, ПСЖ хочет продать футболиста.
Француз прошлый сезон также провел в АПЛ в «Фулхэме». Аренда завершилась в конце сезона, но лондонцы не выкупили из-за того, что вылетели в Чемпионшип.
Ареоля также играл за «Реал».
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