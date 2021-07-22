«Вест Хэм» хочет продать Ярмоленко за смешную сумму
«Вест Хэм» хочет заменить Лингарда полузащитником «Челси»
Баркли предыдущий сезон отыграл за «Астон Виллу»
22 июля 21:54
Росс Баркли / Фото: transfermarkt
«Вест Хэм» проявляется интерес к полузащитнику «Челси» Россу Баркли, сообщает 90min.
С помощью 27-летнего полузащитника «молотобойцы» хотят заменить Джесси Лингарда, который вернулся в «Манчестер Юнайтед».
Баркли предыдущий сезон на правах аренды отыграл за «Астон Виллу». 27 матчах он оформил 4 гола и 1 ассист. Его трансферная стоимость – 20 миллионов евро.
Напомним, «Вест Хэм» намерен расстаться с украинцем Андреем Ярмоленко.
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