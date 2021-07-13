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«Вест Хэм» может подписать полноценный контракт с Лингардом

«Манчестер Юнайтед» не против отпустить своего игрока в Лондон
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:18
«Вест Хэм» может подписать полноценный контракт с Лингардом
Джесси Лингард / Фото - Twitter
Английский хавбек Джесси Лингард может заключить полноценной соглашение с «Вест Хэмом».

В минувшем сезоне 28-летний полузащитник играл за «молотобойцев» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». 

Лингард склоняется к полноценному переходу в «Вест Хэм», обсудив свои планы с главным тренером манкунианцев Оле-Гуннаром Сульшером. Об этом сообщает Claret and Hugh.

Ранее появлялась информация, что Лингард не хочет становиться частью сделки по обмену между МЮ и «Вест Хэмом».

В мае у Лингарда украли часы стоимостью в 50 тысяч фунтов. Это произошло в раздевалке команды во время домашнего матча против «Эвертона».
Владимир Кириченко
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Теги

Оле-Гуннар Сульшер Джесси Лингард Вест Хэм Манчестер Юнайтед

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