Лингард: «Я мог легко закончить с футболом на карантине. Мне нравилось сидеть на скамейке, а мысли были далеко»
«Вест Хэм» может подписать полноценный контракт с Лингардом
«Манчестер Юнайтед» не против отпустить своего игрока в Лондон
14:18
Джесси Лингард / Фото - TwitterАнглийский хавбек Джесси Лингард может заключить полноценной соглашение с «Вест Хэмом».
В минувшем сезоне 28-летний полузащитник играл за «молотобойцев» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».
Лингард склоняется к полноценному переходу в «Вест Хэм», обсудив свои планы с главным тренером манкунианцев Оле-Гуннаром Сульшером. Об этом сообщает Claret and Hugh.
Ранее появлялась информация, что Лингард не хочет становиться частью сделки по обмену между МЮ и «Вест Хэмом».
В мае у Лингарда украли часы стоимостью в 50 тысяч фунтов. Это произошло в раздевалке команды во время домашнего матча против «Эвертона».
Комментарии 0