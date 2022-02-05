«Вест Хэм» с Ярмоленко и «Челси» избежали позора в дополнительное время матчей с командами из низших лиг

Украинец провел на поле 120 минут

Фото - Вест Хэм

В 1/16 финала Кубка Англии «Вест Хэм» на выезде дожал «Киддерминстер», а «Челси» обыграл «Плимут». Оба матча завершились в дополнительное время.

«Синие» отыгрались во встрече с командой третьего дивизиона в первом тайме. «Молотобойцы» же сумели сравнять счет в игре с представителем региональной лиги в компенсированное время.

«Челси» вырвал победу на последней минуте первого экстратайма. Героем аристократов стал Алонсо.

Вингер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко поучаствовал в решающей атаке. В компенсированное время украинец ударил издали. После отскока последовал прострел, который и замкнул Боуэн. Отметим, что игрок нашей национальной команды провел на поле все 120 минут.

«Челси» и «Вест Хэм» вышли в 1/8 финала турнира. Команды узнают своих соперников после жеребьевки.

Кубок Англии, 1/16 финала

«Челси» – «Плимут» 2:1 (осн. время – 1:1)

Голы: Аспиликуэта, 41, Алонсо, 105 – Гиллесфи, 8

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта (Чалоба, 112), Рюдигер, Кристенсен (Алонсо, 46), Сарр, Ковачич (Вернер, 82), Жоржиньо, Маунт (Сауль, 97), Зиеш, Лукаку, Хадсон-Одои (Хавертц, 64).

«Плимут»: Купер, Эдвардс, Уилсон, Гиллесфи, Скарр, Грант (Ло, 95), Мэйор (Рэнделл, 77), Хаутон, Камара (Брум, 94), Гаррик (Харди, 68), Джефкотт (Эннис, 58).

Предупреждения: Купер – Жоржиньо, Хавертц

«Киддерминстер» – «Вест Хэм» 1:2 (осн. время – 1:1)

Голы: Пенни, 19 – Райс, 90+1, Боуэн, 120+1

«Киддерминстер»: Симпсон, Пенни, Кэмерон, Престон, Ричардс, Байрами (Лоу, 112), Кэррингтон (Монтроуз, 71), Остин (Редмонд, 78), Хеммингс (Уайт, 101), Морган-Смит (Мартин, 105), Стерлинг-Джеймс.

«Вест Хэм»: Ареоля, Фредерикс, Зума, Диоп (Доусон, 46), Джонсон (Крессуэлл, 63), Ярмоленко, Нобл (Соучек, 63), Влашич (Форнальс, 77), Крал (Райс, 46), Бенрахма, Боуэн.

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