«Фенербахче» уладил с «Вест Хэмом» трансфер Ярмоленко
«Вест Хэм» Ярмоленко сыграет с «Аталантой» Малиновского на предсезонном турнире
Один из украинцев точно пропустит данный поединок
13:46
Фото - Вест Хэм
«Аталанта» была приглашена на предсезонный турнир, организованный «Вест Хэмом». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
Матч между командами состоится 7 августа в Лондоне. Отметим, что за местный клуб выступает украинский вингер Андрей Ярмоленко.
В «Аталанте» же играют сразу два соотечественника футболиста. Это полузащитники Виктор Коваленко и Руслан Малиновский.
Однако появление игроков на поле маловероятно. Первый близок к аренде «Эмполи». Второй не успеет восстановиться после операции.
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