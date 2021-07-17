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«Вест Хэм» Ярмоленко сыграет с «Аталантой» Малиновского на предсезонном турнире

Один из украинцев точно пропустит данный поединок
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:46
«Вест Хэм» Ярмоленко сыграет с «Аталантой» Малиновского на предсезонном турнире
Фото - Вест Хэм

«Аталанта» была приглашена на предсезонный турнир, организованный «Вест Хэмом». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Матч между командами состоится 7 августа в Лондоне. Отметим, что за местный клуб выступает украинский вингер Андрей Ярмоленко.

В «Аталанте» же играют сразу два соотечественника футболиста. Это полузащитники Виктор Коваленко и Руслан Малиновский.

Однако появление игроков на поле маловероятно. Первый близок к аренде «Эмполи». Второй не успеет восстановиться после операции.

Сергей Стаднюк
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Теги

Вест Хэм Аталанта Андрей Ярмоленко Руслан Малиновский

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