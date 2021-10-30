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«Вест Хэм» Ярмоленко сыграет с «Тоттенхэмом» и другие пары 1/4 финала Кубка лиги
«Ливерпуль» сыграет с «Лестером»
30 октября 14:58
Фото: Sky Sports
Стали известны пары 1/4 финала Кубка английской лиги.
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм»
«Арсенал» - «Сандерленд»
«Брентфорд» - «Челси»
«Ливерпуль» - «Лестер»
Матчи этой стадии пройдут в конце декабря, точная дата и время еще неизвестно.
Напомним, «Вест Хэм» в Кубке лиги уже прошел «Манчестер Сити» и МЮ.
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