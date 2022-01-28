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Ветеран «Ворсклы»: «На тренировках могут лететь искры»

Защитник, отдавший 10 лет команде, – об атмосфере в матчах и на занятиях
Футбол Украинская Премьер-лига
10:14
Ветеран «Ворсклы»: «На тренировках могут лететь искры»
Игорь Пердута / Фото - Footboom

Защитник «Ворсклы» Игорь Пердута рассказал в эфире Футбол NEWS об атмосфере в коллективе и работе на тренировках.

Когда мы выходим на игру или тренировку, то у нас нет разделения на легионеров и украинцев. Все делают одно дело. Каждый может высказать партнеру в лицо свое мнение, если он неправ.

Мы можем ругаться. Бывает, что мы с Володей Чеснаковым рубимся друг против друга на тренировках, когда играем за разные команды. Когда мы выходим с поля, то забываем об этом. У нас хороший коллектив.

С иностранцами тоже хорошие взаимоотношения. Опять же, на тренировках могут лететь искры, но потом мы спокойно садимся ужинать вместе и все хорошо.

Ранее главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов заявил, что видел игру одного из подопечных только по телевизору.

Сергей Стаднюк
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Теги

Ворскла Игорь Пердута Владимир Чеснаков

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