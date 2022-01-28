Ветеран «Ворсклы»: «На тренировках могут лететь искры»

Игорь Пердута / Фото - Footboom

Защитник «Ворсклы» Игорь Пердута рассказал в эфире Футбол NEWS об атмосфере в коллективе и работе на тренировках.

Мы можем ругаться. Бывает, что мы с Володей Чеснаковым рубимся друг против друга на тренировках, когда играем за разные команды. Когда мы выходим с поля, то забываем об этом. У нас хороший коллектив.

С иностранцами тоже хорошие взаимоотношения. Опять же, на тренировках могут лететь искры, но потом мы спокойно садимся ужинать вместе и все хорошо.