Вейналдум назвал причины перехода в ПСЖ

Жоржиньо Вейналдум / фото - Empire of the Kop

Новоиспеченный полузащитник ПСЖ Жоржиньо Вейналдум рассказал RMC Sport, почему решил перейти в французский клуб:

Неймар меня очень впечатлил, но и другие игроки тоже. Мбаппе – превосходный футболист, он доказывал это не только в игре против нас. Он демонстрировал это всем в европейских турнирах и международных матчах.

Все, начиная с меня, хотят, чтобы Мбаппе остался. Он одна из причин, по которым я перешел в ПСЖ, – чтобы играть вместе с такими футболистами.

Я очень обрадовался ранее, когда стало известно, что Неймар продлил контракт. Я сам был в подобном положении, и большую часть времени просто ориентируешься на свои чувства. Я лишь надеюсь, что Мбаппе выберет ПСЖ, поскольку клуб делает все возможное, чтобы эта команда стала лучшей в мире».