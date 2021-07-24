Вейналдум назвал причины перехода в ПСЖ
Новоиспеченный полузащитник ПСЖ Жоржиньо Вейналдум рассказал RMC Sport, почему решил перейти в французский клуб:
«Помню, мяч был у Неймара на левой стороне поля в первом тайме, и он обвел пятерых наших игроков. Мы все пытались его остановить, но это было невозможно. Я уже знал, насколько он хорош, но в этот момент увидел его качества в реальности: сколь он быстр и как трудно обороняться против него.
Неймар меня очень впечатлил, но и другие игроки тоже. Мбаппе – превосходный футболист, он доказывал это не только в игре против нас. Он демонстрировал это всем в европейских турнирах и международных матчах.
Все, начиная с меня, хотят, чтобы Мбаппе остался. Он одна из причин, по которым я перешел в ПСЖ, – чтобы играть вместе с такими футболистами.
Я очень обрадовался ранее, когда стало известно, что Неймар продлил контракт. Я сам был в подобном положении, и большую часть времени просто ориентируешься на свои чувства. Я лишь надеюсь, что Мбаппе выберет ПСЖ, поскольку клуб делает все возможное, чтобы эта команда стала лучшей в мире».
Вейналдум присоединился к парижанам на правах свободного агента, после того как покинул «Ливерпуль» по истечению контракта.
Также ПСЖ бесплатно смог подписать Серхио Рамоса и Джанлуиджи Доннарумму. А вот за Ашрафа Хакими пришлось выложить «Интеру» круглую сумму в размере 60 миллионов евро.
Напомним, Вейналдум рассказал о выборе между ПСЖ и «Барселоной».
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