Френки де Йонг: «На протяжении всего матча у нас было ощущение, что мы намного лучше Украины»
Вейналдум: «При 2:0 должны были доводить матч с Украиной до конца»
Хавбек сборной Нидерландов отметил игру своего партнера по команде
Жоржиньо Вейналдум / Фото - vi.nlКапитан сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум поделился эмоциями после победы над Украиной (3:2) в поединке группового этапа Евро-2020.
Цитирует Вейналдума vi.nl.
«Как и в предыдущих матчах, мы сыграли хорошо. Но да, нам забили два гола после двух моментов. Было досадно, что нам снова нужно было забивать. При 2:0 мы должны были доводить матч до конца, должны стать лучше. В сборной Нидерландов все были недовольным и злыми, когда украинцы сравняли. Но мы продолжали уверенно смотреть на потенциальные 3:2. К счастью, так и случилось, но все могло быть иначе. Если бы сыграли 2:2, были бы злыми. Какой отличный вечер для Думфриса. У него был шанс забить головой еще в первом тайме».
Напомним, защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис признан лучшим игроком матча с Украиной.
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