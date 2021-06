UEFA назвал лучшего игрока матча Нидерланды – Украина

Дензел Думфрис / Фото: UEFA

Защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис признан лучшим игроком матча с Украиной (3:2) по версии UEFA.

Flying Dutchman Denzel Dumfries wins the prize after inspiring the Netherlands to victory @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/VbeCZvzB40