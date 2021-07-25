Вейналдум рассказал, почему он решил покинуть «Ливерпуль»
Полузащитник ПСЖ Жоржиньо Вейналдум рассказал, почему он решил покинуть «Ливерпуль». Его слова приводит Liverpool Echo.
«Ливерпуль» очень много значил для меня. Но был момент, когда я не чувствовал там любви и уважения. Это не касается партнеров по команде или работников клуба. Они любили меня, и я любил их. Проблема была с другой стороны. За последние два сезона было несколько случаев, когда я не чувствовал любви.
СМИ не помогали мне. Писали, якобы я не захотел продлевать контракт с «Ливерпулем» из-за денег. Затем фанаты начали думать, что я из-за этого собираюсь просто отбывать номер, а не играть за команду. Иногда это было похоже на: вау, снова я?
На стадионе болельщики меня всегда поддерживали, а вот в социальных сетях, если мы проигрывали, то виноват был только я. Если бы они только знали, как много я делал, чтобы оставаться в форме и выходить на каждый матч.
Не нужно в таких ситуациях жаловаться, потому что это работа. Другие игроки могут сказать, что не в форме. Иногда те, у кого последний год контракта, не хотят играть, чтобы не рисковать. Но я сделал наоборот. Я не всегда играл хорошо, но после матча я мог посмотреть в зеркало и сказать, что много работал на тренировках, чтобы стать лучше».
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