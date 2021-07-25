Жоржиньо Вейналдум / Фото: Twitter

Полузащитник ПСЖ Жоржиньо Вейналдум рассказал, почему он решил покинуть «Ливерпуль». Его слова приводит Liverpool Echo.

СМИ не помогали мне. Писали, якобы я не захотел продлевать контракт с «Ливерпулем» из-за денег. Затем фанаты начали думать, что я из-за этого собираюсь просто отбывать номер, а не играть за команду. Иногда это было похоже на: вау, снова я?

На стадионе болельщики меня всегда поддерживали, а вот в социальных сетях, если мы проигрывали, то виноват был только я. Если бы они только знали, как много я делал, чтобы оставаться в форме и выходить на каждый матч.

Не нужно в таких ситуациях жаловаться, потому что это работа. Другие игроки могут сказать, что не в форме. Иногда те, у кого последний год контракта, не хотят играть, чтобы не рисковать. Но я сделал наоборот. Я не всегда играл хорошо, но после матча я мог посмотреть в зеркало и сказать, что много работал на тренировках, чтобы стать лучше».