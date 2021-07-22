Вейналдум: «Выбор между ПСЖ и «Барселоной» был сложным»

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Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум прокомментировал RMC Sport свой переход в парижский клуб и сорвавшийся трансфер в «Барселону».

Более того, «ПСЖ» начал общаться со мной еще раньше, чем «Барса». Мы обсудили некоторые моменты, но это не были переговоры в полном смысле.

Но после того, как «Барса» заинтересовалась мной, ПСЖ вернулся. Я поговорил с Леонардо, потом с Почеттино, которого знаю по «Тоттенхэму», – я с ним общался когда-то, потому что он хотел позвать меня к себе.

Почеттино объяснил мне, какой проект строит «ПСЖ», объяснил, что клуб хочет выиграть и трофеи во Франции, и трофеи в Европе. Он рассказал, что клуб из себя представляет. Я подумал, что это интересный проект, и сказал, что готов выслушать предложения. С этого момента начались переговоры. Все шло не очень хорошо, но они сделали все, чтобы подписать меня, действительно все».