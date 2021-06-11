Погба – о ПСЖ: «От МЮ пока не было предложений. Подобными вопросами занимается мой агент»
Вейналдум: «Жду новых вызовов с ПСЖ»
Полузащитник будет играть во Франции
09:52
Фото: SKy Sports
Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум прокомментировал пресс-службе клуба свой переход в парижский клуб.
«Я готов к новым вызовам и жду того момента, когда смогу выйти на поле в футболке ПСЖ в матчах чемпионата Франции и Лиги чемпионов».
ПСЖ выиграл конкуренцию за голландца у «Барселоны».
До этого он пять лет отыграл в «Ливерпуле».
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