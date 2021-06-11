Вейналдум: «Жду новых вызовов с ПСЖ»

Полузащитник будет играть во Франции

Фото: SKy Sports

Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум прокомментировал пресс-службе клуба свой переход в парижский клуб.

«Я готов к новым вызовам и жду того момента, когда смогу выйти на поле в футболке ПСЖ в матчах чемпионата Франции и Лиги чемпионов».

ПСЖ выиграл конкуренцию за голландца у «Барселоны».

До этого он пять лет отыграл в «Ливерпуле».