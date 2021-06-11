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Вейналдум: «Жду новых вызовов с ПСЖ»

Полузащитник будет играть во Франции
Футбол Лига 1 (Франция)
09:52
Вейналдум: «Жду новых вызовов с ПСЖ»
Фото: SKy Sports

Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум прокомментировал пресс-службе клуба свой переход в парижский клуб.

«Я готов к новым вызовам и жду того момента, когда смогу выйти на поле в футболке ПСЖ в матчах чемпионата Франции и Лиги чемпионов».

ПСЖ выиграл конкуренцию за голландца у «Барселоны».

До этого он пять лет отыграл в «Ливерпуле».

Андрей Усмонов
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ПСЖ

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