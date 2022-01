Трансферы Роналду и Месси, Суперлига и другое. Главные события мирового футбола в 2021-м

Лионель Месси / фото - PSG

2021-й год оказался невероятно богатым на яркие футбольные события, о которых предлагаем вспомнить с наступлением 2022-го.

Возвращение болельщиков на трибуны

Начавшаяся в 2020-м году пандемия коронавируса сильно ударила по всем сферам жизнедеятельности жителей нашей планеты, в том числе и по футболу.

Все соревнования были приостановлены на несколько месяцев, а после возобновления матчи стали похожи на открытые тренировки, где при пустых трибунах слышно каждый удар по мячу и общение футболистом между собой.

Поэтому знаковым стало массовое возвращение фанатов на стадионы в этом году. Несмотря на то, что на финале Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити» присутствовало только 15 тысяч зрителей, поддержка фанатов и пения толпы стали главным украшением не самого зрелищного финального матча.

Со старта кампании 21/22 фанаты уже полноценно вернулись на главные арены мира, чтобы яро поддерживать свои любимые команды.

Да, новая волна COVID-19 в конце этого года вновь заставила некоторые страны ввести ограничения, но нам остается надеяться, что скоро это безумие закончиться и восторжествует Его Величество Футбол.

Проект, который прожил три дня. Резонансное появление Европейской Суперлиги

18-го апреля прогремела новость, которая потрясла всю футбольную Европу – 12 европейских грандов объединяются в свой турнир, который призван заменить Лигу чемпионов.

Глава проекта Флорентино Перес, являющийся президентом «Реала», вместе с боссами «Барселоны» и «Ювентуса» объявил настоящую футбольную войну UEFA. К трем клубам-основателям за идею также «вписались» «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» (все – Англия), «Милан», «Интер» (оба – Италия) и мадридский «Атлетико».

Перес сразу дал несколько интервью, в которых объявил себя спасителем мирового футбола, который бросает вызов коррумпированной UEFA.

Реакция общественности не заставила себя ждать. Сотни фанатов (особенно в Англии) вышли на улицу с протестами, UEFA начал угрожать клубам-участникам, но ключевую роль сыграло британское правительство, которое пригрозило командам АПЛ препятствованием в оформлении рабочих виз для легионеров.

Коллективы с Туманного Альбиона дали заднюю, а за ними последовали и все остальные, кроме трех главных зачинщиков.

Основатели проекта утверждают, что Суперлига еще жива, и находится в процессе доработки. Перес, Лапорта и Аньелли заявили, что работают над форматом, и рано или поздно вновь попытаются объединить футбольную Европу в одном чемпионате.

Сенсация «Челси» от немецкого волшебника Тухеля

Команда, идущая на 10-м месте в АПЛ, попадает в 1/8 ЛЧ на грозное «Атлетико» Симеоне, поменяв на посту тренера клубную легенду Фрэнка Лэмпарда на уволенного из ПСЖ Томаса Тухеля.

Звучит как безнадежная ситуация клуба, обреченного на провал, не так ли? На деле же, получилась воистину голливудская история.

«Мы построим команду, против которой никто не хочет играть» – такими были одни из первых слов немца на посту тренера «аристократов», которые многие восприняли с насмешкой. Какие были шансы превратить проблемную команду с не самым звездным составом в главную силу в Европе?

Тухель начал отвечать на этот вопрос постепенно. Никто не заметил, как беспроигрышная серия «пенсионеров» дошла до двухзначного числа, а потом перевалила за 20 игр.

Когда лондонцы выбили из ЛЧ сначала «Атлетико», а потом «Порту», то скептики утверждали, что выход в полуфинал – потолок команды. Тем более в 1/2 попалась команда, которая как никто другой знает о победе в турнире – мадридский «Реал» Зинедина Зидана.

Переломанная травмами мадридская команда не смогла совладать с быстрой и прагматичной командой Тухеля, а на горизонте у «Челси» уже виднелся финальный босс – «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который никак не мог избавиться от еврокубкового комплекса неполноценности.

Драматичный финал закончился победой «синих». Гол Кая Хаверца поднял «Челси» на вершину европейского футбола, а команда, которую мало кто воспринимал всерьез, теперь считается одним из главных фаворитов и АПЛ и ЛЧ.

Трансферное окно, которое навсегда войдет в историю футбола

Безумие. Этого слова достаточно, чтобы описать то, что творилось на трансферном рынке летом 2021-го года.

Уход Рамоса в ПСЖ спустя 16 лет в «Реале» (также к парижанам перебрались Доннарумма, Хакими и Вейналдум), >100-милионный трансферы Джека Грилиша и Ромелу Лукаку в «Манчестер Сити» и «Челси». Сюрпризов было достаточно.

Агуэро отправился поиграть с Месси в «Барселону», но судьба распорядилась иначе. Зато Гризманн освободился от проблемной команды «блаугранас» и вернулся в комфортный «Атлетико».

На место потерянных лидеров защиты «Реал» подписал Алабу и даже попытался выхватить Мбаппе за 200 миллионов, но не удалось – ПСЖ держит форварда до последнего.

К тому же, не каждое лето увидишь трансферы двух главных футболистов последнего десятилетия – Роналду вернулся в МЮ, где он когда-то стал звездой и выиграл первый «Золотой мяч» и трофей ЛЧ.

А вот о Лионеле Месси мы сейчас поговорим отдельно.

Год Месси: Копа Америка, 7-й золотой мяч и шокирующий уход из «Барселоны».

Великий аргентинский футболист наконец-то воплотил свою мечту – взял национальный трофей со своей сборной. Все мы помним трогательные кадры, где он прямо с поля звонил своей семье по видеосвязи, чтобы поделиться радостью. Победа для форварда значила правда многое, ведь позади уже было три проигранных финала (2 Кубка Америки и один ЧМ).

Ig Messi: "What a special moment! This was just after the final when I was celebrating the Copa America win with my family in a @whatsapp video call. " [leomessi] pic.twitter.com/He4ouSxnVO