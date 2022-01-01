Трансферы Роналду и Месси, Суперлига и другое. Главные события мирового футбола в 2021-м

Прошедший год войдет в историю

Лионель Месси / фото - PSG

2021-й год оказался невероятно богатым на яркие футбольные события, о которых предлагаем вспомнить с наступлением 2022-го.

Возвращение болельщиков на трибуны

Начавшаяся в 2020-м году пандемия коронавируса сильно ударила по всем сферам жизнедеятельности жителей нашей планеты, в том числе и по футболу.

Все соревнования были приостановлены на несколько месяцев, а после возобновления матчи стали похожи на открытые тренировки, где при пустых трибунах слышно каждый удар по мячу и общение футболистом между собой.

Поэтому знаковым стало массовое возвращение фанатов на стадионы в этом году. Несмотря на то, что на финале Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити» присутствовало только 15 тысяч зрителей, поддержка фанатов и пения толпы стали главным украшением не самого зрелищного финального матча.

Со старта кампании 21/22 фанаты уже полноценно вернулись на главные арены мира, чтобы яро поддерживать свои любимые команды.

Да, новая волна COVID-19 в конце этого года вновь заставила некоторые страны ввести ограничения, но нам остается надеяться, что скоро это безумие закончиться и восторжествует Его Величество Футбол.

Проект, который прожил три дня. Резонансное появление Европейской Суперлиги

18-го апреля прогремела новость, которая потрясла всю футбольную Европу – 12 европейских грандов объединяются в свой турнир, который призван заменить Лигу чемпионов.

Глава проекта Флорентино Перес, являющийся президентом «Реала», вместе с боссами «Барселоны» и «Ювентуса» объявил настоящую футбольную войну UEFA. К трем клубам-основателям за идею также «вписались» «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» (все – Англия), «Милан», «Интер» (оба – Италия) и мадридский «Атлетико».

Перес сразу дал несколько интервью, в которых объявил себя спасителем мирового футбола, который бросает вызов коррумпированной UEFA.

Реакция общественности не заставила себя ждать. Сотни фанатов (особенно в Англии) вышли на улицу с протестами, UEFA начал угрожать клубам-участникам, но ключевую роль сыграло британское правительство, которое пригрозило командам АПЛ препятствованием в оформлении рабочих виз для легионеров.

Коллективы с Туманного Альбиона дали заднюю, а за ними последовали и все остальные, кроме трех главных зачинщиков.

Основатели проекта утверждают, что Суперлига еще жива, и находится в процессе доработки. Перес, Лапорта и Аньелли заявили, что работают над форматом, и рано или поздно вновь попытаются объединить футбольную Европу в одном чемпионате.

Сенсация «Челси» от немецкого волшебника Тухеля

Команда, идущая на 10-м месте в АПЛ, попадает в 1/8 ЛЧ на грозное «Атлетико» Симеоне, поменяв на посту тренера клубную легенду Фрэнка Лэмпарда на уволенного из ПСЖ Томаса Тухеля.

Звучит как безнадежная ситуация клуба, обреченного на провал, не так ли? На деле же, получилась воистину голливудская история.

«Мы построим команду, против которой никто не хочет играть» – такими были одни из первых слов немца на посту тренера «аристократов», которые многие восприняли с насмешкой. Какие были шансы превратить проблемную команду с не самым звездным составом в главную силу в Европе?

Тухель начал отвечать на этот вопрос постепенно. Никто не заметил, как беспроигрышная серия «пенсионеров» дошла до двухзначного числа, а потом перевалила за 20 игр.

Когда лондонцы выбили из ЛЧ сначала «Атлетико», а потом «Порту», то скептики утверждали, что выход в полуфинал – потолок команды. Тем более в 1/2 попалась команда, которая как никто другой знает о победе в турнире – мадридский «Реал» Зинедина Зидана.

Переломанная травмами мадридская команда не смогла совладать с быстрой и прагматичной командой Тухеля, а на горизонте у «Челси» уже виднелся финальный босс – «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который никак не мог избавиться от еврокубкового комплекса неполноценности.

Драматичный финал закончился победой «синих». Гол Кая Хаверца поднял «Челси» на вершину европейского футбола, а команда, которую мало кто воспринимал всерьез, теперь считается одним из главных фаворитов и АПЛ и ЛЧ.

Трансферное окно, которое навсегда войдет в историю футбола

Безумие. Этого слова достаточно, чтобы описать то, что творилось на трансферном рынке летом 2021-го года.

Уход Рамоса в ПСЖ спустя 16 лет в «Реале» (также к парижанам перебрались Доннарумма, Хакими и Вейналдум), >100-милионный трансферы Джека Грилиша и Ромелу Лукаку в «Манчестер Сити» и «Челси». Сюрпризов было достаточно.

Агуэро отправился поиграть с Месси в «Барселону», но судьба распорядилась иначе. Зато Гризманн освободился от проблемной команды «блаугранас» и вернулся в комфортный «Атлетико».

На место потерянных лидеров защиты «Реал» подписал Алабу и даже попытался выхватить Мбаппе за 200 миллионов, но не удалось – ПСЖ держит форварда до последнего.

К тому же, не каждое лето увидишь трансферы двух главных футболистов последнего десятилетия – Роналду вернулся в МЮ, где он когда-то стал звездой и выиграл первый «Золотой мяч» и трофей ЛЧ.

А вот о Лионеле Месси мы сейчас поговорим отдельно.

Год Месси: Копа Америка, 7-й золотой мяч и шокирующий уход из «Барселоны».

Великий аргентинский футболист наконец-то воплотил свою мечту – взял национальный трофей со своей сборной. Все мы помним трогательные кадры, где он прямо с поля звонил своей семье по видеосвязи, чтобы поделиться радостью. Победа для форварда значила правда многое, ведь позади уже было три проигранных финала (2 Кубка Америки и один ЧМ).

Ig Messi: "What a special moment! This was just after the final when I was celebrating the Copa America win with my family in a @whatsapp video call. " [leomessi] pic.twitter.com/He4ouSxnVO — barcacentre (@barcacentre) July 27, 2021

Месси спокойно отправился на отдых, ожидая подписания нового контракта с «Барселоной». Но в августе, как гром среди ясного неба прогремела новость «Аргентинец покидает каталонский клуб спустя 18 лет».

За этим последовал переход в ПСЖ, трудная адаптация с дикой черной полосой в чемпионате с одним голом за первую половину сезона.

Но пилюлю знатно подсластил исторический для Лионеля «Золотой мяч», который стал рекордным седьмым. Награда вызвала множество споров, ведь многие считали, что она должна была отойти Роберту Левандовски. Но справедливости ради, Лео также имел весомые аргументы для получения приза.

Смена чемпионов в 4 из 5 лиг

В последние 10 лет в Германии есть правило: до Нового года идет имитация борьбы за чемпионство, чтобы в конце сезона у «Баварии» был хоть какой-то интерес поднимать над головой серебренную «салатницу». Неудивительно, что Германия оказалась единственной страной из топ-5, где не изменился победитель. И это всего лишь спустя два года, после того как впервые в истории все чемпионы защитили свои титулы.

Даже в Италии была нарушена гегемония «Ювентуса», который девять лет подряд брал «скудетто». Антонио Конте впервые за 11 лет привел к серьезным титулам «Интер», скинувший с верхушки «старую синьору». А Роналду и компания лишь в последнем туре смогли впрыгнуть в зону Лиги чемпионов.

Поменялся чемпион даже во Франции, где казалось, что деньги шейхов обеспечили ПСЖ ежегодные чемпионские титулы на десятилетие вперед. Кристоф Галтье сотворил настоящую сенсацию, приведя к победе в турнире скромный «Лилль».

Титул чемпиона Примеры хоть и перешел к другому клубу, но не покинул столицу Испании. Судьба трофея решилась в последнем туре, где «Атлетико» смогло забрать кубок у мадридских соседей из «Реала».

А в Англии, лишившийся на внушительную часть сезона почти всей линии защиты «Ливерпуль» не смог ничего поделать с командой Гвардиолы, не защитив титул, который уехал в синюю половину Манчестера.

Катастрофический крах в «Барселоне»

Всего лишь пару лет назад в «Барселоне» радовались превосходством над мадридским «Реалом». Клуб покинул лучший бомбардир в истории Роналду, в «Эль Классико» «сине-гранатовые» одержали три победы за сезон (две разгромные, а одна из них с уничижительным счетом 5:1), а в чемпионате два года подряд мадридцы уступали с разницей в 15+ очков.

Теперь же проблемы куда серьезнее появились в самой столице Каталонии. Президентский срок Хосепа Бартомеу навсегда войдет в историю каталонской команды как ознаменование худшего периода в истории клуба. Из одной из лучших команд мира с составом, который дважды выигрывал «требл», «кулес» превратились в клуб, которому можно только сочувствовать.

Долги свыше миллиарда евро привели к катастрофе – главный символ в новейшей истории каталонцев Месси был вынужден покинуть родную команду на правах свободного агента и отправиться в ПСЖ. У «блаугранас» банально не было денег платить ему зарплату, а играть за команду бесплатно аргентинец не мог ввиду правил Примеры (оклад футболистов нельзя понижать больше, чем на 50%).

Даже увольнение Кумана не спасло «Барсу» от самого болезненного падения за последние 20 лет – вылета из Лиги чемпионов в Лигу Европы. Да и ситуация в Ла Лиге выглядит плачевно – 7-е место в турнирной таблице с отставанием от лидирующего «Реала» в 18 очков.

Но даже в такой кромешной тьме есть лучик надежды: приход тренера энтузиаста и ставка на молодежь – это то, что вывело «сине-гранатовых» на вершину в 2009-м году, когда Гвардиола с молодыми Месси, Иньестой, Бускетсом и другими построил легендарную машину «тики-таки» и собрал щедрый урожай из всевозможных трофеев.

Вопрос в том, хватит ли Хави и его молодой гвардии (Педри, Фати, Гави, Нико, Абде и другие) умений, чтобы повторить успех Пепа и вновь вернуть команде величие?

Звездные «сердечники». Трагедии Кристиана Эриксена и Серхио Агуэро

«Был момент, когда я смотрел на Эриксена и думал, что он умер. У тебя нет сомнений, когда ты видишь мертвеца. Ты сразу понимаешь. Вот что я увидел». Эту фразу произнес форвард сборной Дании Мартин Брэйтуэйт, комментируя происшествие, которое случилось в матче первого тура Евро-2020 против Финляндии с капитаном его команды Кристианом Эриксеном.

Праздник футбола был омрачен трагическим событием – хавбек прямо на футбольном поле упал без сознания. К игроку сразу подбежал его партнер по команде Симон Кьер, который начал делать пострадавшему непрямой массаж сердца, дожидаясь работников медштаба.

Полузащитнику «Интера» около 10 минут оказывали помощь до того, как вынести его на носилках с поля.

Игроки датской сборной поступили как должны были – окружили игрока и медиков от взглядов зрителей и объективов видеокамер, а после такой же живой стеной сопроводили его в подтрибунное помещение.

Уже из больницы хавбек обратился к общественности и заверил – с ним всё в порядке. Но вердикт оказался неутешительным – сердечный приступ.

О карьере на высоком уровне пришлось пока что забыть: из-за установленного ему кардио-дефибриллятора футболисту запрещено играть и тренироваться в Серии А, из-за чего ему пришлось покинуть «Интер».

Но данная ситуация привлекла внимание общественности к людям с проблемами с сердцем, благодаря чему на многие стадионы мира были куплено специально оборудование на случай похожих происшествий.

Вскоре также из-за проблем с сердцем пришлось повесить бутсы на гвоздь легендарному аргентинцу Серхио Агуэро. О его истории мы рассказывали в статье, посвященной ушедшим из футбола в этом году игрокам.

Долгожданный чемпионат Европы 2020

Пожалуй, главное событие среди всех – это летний праздник футбола под названием Евро-2020, который подарил зрителю немалое количество сенсаций.

В первую очередь, вряд ли кто-то ждал вылета на стадии 1/8 Франции, Португалии, Германии и Нидерландов.

Также точно никто не ждал увидеть в 1/4 Чехию и Украину, а в 1/2 лишившуюся капитана Эриксена Данию и совсем юную Испанию Луиса Энрике.

Ну а чего только стоит победитель – вопреки всем прогнозам в драматическом финале с серией пенальти победила сборная Италии. У команды Роберто Манчини не было столько звезд, сколько у другого финалиста – сборной Англии, но у «Скуадры» было самое главное – сама команда, которая поразила весь мир.

А про Украину на этом турнире мы отдельно рассказали, когда перечисляли главные события года в отечественном футболе.