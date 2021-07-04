Видео. Как болельщики встречали украинскую сборную в Борисполе
Сборная Украины по футболу завершила свой путь на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко уже сегодня прибыла из Рима, где проводился полуфинальный матч со сборной Англии, в аэропорт «Борисполь».
Украинская ассоциация футбола пригласила украинских фанатов вживую встретить игроков и тренерский штаб национальной команды.
Команду встретили несколько сотен болельщиков с флагами Украины и национальной символикой.
Сборную пригласили на сцену, где сначала гимном Украины ее поприветствовали музыканты из групп «Скай» и ТНМК, а также репер Ярмак. После, к слову пригласили наставника команды Андрея Шевченко, который поблагодарил фанатов за поддержку и закончил свое выступление тройным «Слава Украине!».
Болельщики изначально перебили тренера, начав скандировать «Шева! Шева! Шева!».
После окончания церемонии встречи Александр Зинченко остался и подошел к фанатам, что бы еще раз поблагодарить их за поддержку.
Напомним, сборная Украины получила за участие в Евро-2020 16 миллионов евро.
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