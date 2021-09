Видео. Как Мальдини на трибунах реагировал на дебютный гол своего сына за «Милан»

Даниэль Мальдини / фото - SempreMilan

В матче между «Специей» и «Миланом» за «россонери» дебютировал Даниэль Мальдини – сын легендарного итальянского защитника Паоло Мальдини.

Отец с трибун наблюдал за первыми шагами своего сына в красно-черной футболке, и он его не подвел: юный хавбек в начале второго тайма вывел команду вперед.

What I thought was Nepotism turned out to be talent!



Young Maldini scored on his first debut, 12 years after Maldini's last game!

Great Goal the family legacy continues pic.twitter.com/YmXl8CUd4p