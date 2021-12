Видео. Как защитник «Арсенала» с битой отбивался от грабителей в собственном гараже

Габриэль / фото - Sky Sports

На бразильского защитника «Арсенала» Габриэля напали в собственном гараже, сообщает Daily Mail.

23-летний футболист возвращался из ночного клуба вместе со своим другом, когда на них было совершено нападение.

Двое преступников проследовали за автомобилем футболиста, после чего проникли в его гараж.

Злоумышленники в масках потребовали у бразильца отдать им телефон, деньги и ключи от машины, угрожая ему бейсбольной битой.

Но вступив в потасовку именно футболист вышел оттуда победителем. Он нанес одному из злоумышленников удар по лицу, а второй оставил своего напарника и сбежал.

O brasileiro Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, lutou com um ladrão, que estava armado com um taco de beisebol, que tentava roubar sua Mercedes de £ 45 mil em sua garagem.



