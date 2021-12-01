Видео. Как защитник «Арсенала» с битой отбивался от грабителей в собственном гараже
На бразильского защитника «Арсенала» Габриэля напали в собственном гараже, сообщает Daily Mail.
23-летний футболист возвращался из ночного клуба вместе со своим другом, когда на них было совершено нападение.
Двое преступников проследовали за автомобилем футболиста, после чего проникли в его гараж.
Злоумышленники в масках потребовали у бразильца отдать им телефон, деньги и ключи от машины, угрожая ему бейсбольной битой.
Но вступив в потасовку именно футболист вышел оттуда победителем. Он нанес одному из злоумышленников удар по лицу, а второй оставил своего напарника и сбежал.
O brasileiro Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, lutou com um ladrão, que estava armado com um taco de beisebol, que tentava roubar sua Mercedes de £ 45 mil em sua garagem.— Tiro de Canto (@TiroDiCanto) November 30, 2021
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Как сообщает источник, инцидент произошел еще в августе, но его детали и видео с камеры наблюдения стали доступны общественности лишь сейчас.
Также есть информация, что задержанный преступник получил до пяти лет тюремного заключения.
Напомним, два испанских гранда готовы вступить в борьбу за форварда «Арсенала».
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