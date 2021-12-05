Шевченко ждут трудности в игре с «Ювентусом». Специалист рассказал о травмированных
Видео. Куадрадо прямым ударом с углового отправил Шевченко и весь «Дженоа» в ступор
«Зебры» эффектно открыли счет во встрече
22:22
Хуан Куадрадо / фото - Eurosport
В матче 16-го тура Серии А «Ювентус» в Турине принимает «Дженоа».
Туринцам удалось эффектно отличиться в воротах команды Андрея Шевченко уже на 9-й минуте встречи.
Колумбийский универсал Хуан Куадрадо прямым ударом с углового отправил мяч в ворота Сальватора Сиригу, не оставив опытному голкиперу ни единого шанса.
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