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Виейра назначен главным тренером «Кристал Пэлас»

Француз проведет в клубе три года

Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:58
Виейра назначен главным тренером «Кристал Пэлас»
Патрик Виейра

В «Кристал Пэлас» объявили о назначении на должность главного тренера легендарного французского футболиста Патрика Виейра.

Контракт Виейра завершится летом 2024 года.

Француз вменил на должности Роя Ходжсона, который по итогам прошлого сезона занял с командой 14-е место.

В качестве главного тренера Виейра возглавлял «Нью-Йорк Сити» и «Ниццу», из которой был уволен за неудовлетворительные результаты.

Карен Агабекян
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Теги

Патрик Виейра Кристал Пэлас

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