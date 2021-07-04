Виейра заявил, что сборная Франции не заслужила выхода в 1/4 Евро-2020
Виейра назначен главным тренером «Кристал Пэлас»
Француз проведет в клубе три года
15:58
Патрик Виейра
В «Кристал Пэлас» объявили о назначении на должность главного тренера легендарного французского футболиста Патрика Виейра.
Контракт Виейра завершится летом 2024 года.
Француз вменил на должности Роя Ходжсона, который по итогам прошлого сезона занял с командой 14-е место.
В качестве главного тренера Виейра возглавлял «Нью-Йорк Сити» и «Ниццу», из которой был уволен за неудовлетворительные результаты.
Комментарии 0