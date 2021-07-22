Зиеш хочет покинуть «Челси» этим летом
Вингер «Челси» заинтересовал «Милан»
Зиеш может оказаться в Италии
22 июля 11:59
Хаким Зиеш / Фото: Transfermarkt
Вингер «Челси» Хаким Зиеш может перебраться в «Милан», сообщает Football Italia.
По информации источника, «Милан» считает 28-летнего хавбека приоритетной целью на место вингера. «Милан» может отпугнуть только высокие запросы Зиеша по зарплате и цена, которую установит «Челси».
Зиеш перебрался в «Челси» из «Аякса» прошлым летом за 40 миллионов евро.
Ранее стало известно, что «Челси» может вернуть Эдена Азара.
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