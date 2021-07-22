Вингер «Челси» заинтересовал «Милан»

Зиеш может оказаться в Италии

Хаким Зиеш / Фото: Transfermarkt

Вингер «Челси» Хаким Зиеш может перебраться в «Милан», сообщает Football Italia.

По информации источника, «Милан» считает 28-летнего хавбека приоритетной целью на место вингера. «Милан» может отпугнуть только высокие запросы Зиеша по зарплате и цена, которую установит «Челси».

Зиеш перебрался в «Челси» из «Аякса» прошлым летом за 40 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Челси» может вернуть Эдена Азара.