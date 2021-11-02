Винисиус может подписать контракт с «Реалом» на космическую сумму
Винисиус: «Без разницы, сколько я буду получать по новому контракту с «Реалом»
Вингер «Реала» – о возможном продлении сотрудничество с мадридским клубом
11:59
Винисиус / Фото - therealchamps.comВингер «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос относительно переговоров по новому контракту с мадридским клубом.
Цитирует бразильца As.
«Мне ничего не говорили. Я очень спокоен, потому что контракт действует еще долго. Конечно, я бы хотел подписать новое соглашение. Я очень хочу остаться в «Реале» надолго, но очень спокоен по этому поводу. Сейчас у меня тот же контракт, что я подписал в 16 лет. Неважно, когда я подпишу новое соглашение, и сколько я буду зарабатывать. Значение имеет лишь то удовлетворение, что испытываешь, играя за лучший клуб мира».
Отметим, что в текущем сезоне в активе Винисиуса 14 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, в которых он забил девять голов и сделал три ассиста.
Нынешний контракт бразильца рассчитан до 2024 года, а его оклад составляет 3,5 миллионов евро в сезон.. Сообщалось, что по новому соглашению его зарплата может вырасти с 3,5 до 10 млн евро в год.
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