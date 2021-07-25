Вирт: «Доволен дебютом «Вереса»

Юрий Вирт / фото - FootBoom

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал ничейный результат в матче первого тура УПЛ против «Колоса» (0:0):

Хотя можно отметить, что у нас было голевых моментов, мы создали их больше. Да, реализация – есть над чем работать. Я и на установке говорил. Моментов может не быть много, но их нужно реализовывать».