Голкипер «Вереса» рассказал, чего не хватило команде для победы над «Колосом»
Вирт: «Доволен дебютом «Вереса»
Команда взяла очки в первом матче УПЛ
Юрий Вирт / фото - FootBoom
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал ничейный результат в матче первого тура УПЛ против «Колоса» (0:0):
«Знаете, все-таки было волнение. Команда за 2 года прошла такой путь к УПЛ, поэтому я доволен дебютом – игрой и результатом.
Хотя можно отметить, что у нас было голевых моментов, мы создали их больше. Да, реализация – есть над чем работать. Я и на установке говорил. Моментов может не быть много, но их нужно реализовывать».
Ранее голкипер «Вереса» рассказал, чего не хватило его команде для победы.
Напомним, президент ровненской команды раскрыл бюджет клуба.