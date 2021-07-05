Вирт: «Матч Украина – Австрия будет осторожным, с небольшим количеством моментов»
Вирт: «Меня интересовало, как «Верес» будет выглядеть на фоне команды УПЛ»
Ровенский клуб проиграл «Львову» в товарищеском матче
Юрий Вирт / Фото: Twitter
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поражение от «Львова» (1:2) в товарищеском матче. Его слова приводит пресс-служба львовского клуба.
«Меня интересовало, как мы будем выглядеть на фоне команды из УПЛ после больших нагрузок, и мы выглядели сегодня хорошо. По движению, по динамике мы ни в чем не уступили. Должны поработать в техническом плане.
У нас есть ошибки и у нас есть время – должны их исправлять и готовиться к стартовому матчу».
Напомним, со следующего сезона «Верес» будет выступать в УПЛ, команда выиграла Первую лигу в прошлом сезоне.
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