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Вирт: «Надеюсь, что «Верес» подпишет 4-5 игроков»

Тренер ожидает усиление
Футбол Украинская Премьер-лига
17:50
Вирт: «Надеюсь, что «Верес» подпишет 4-5 игроков»
Фото: НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал, что ожидает усиление команды зимой.

Где «Верес» проведет подготовку ко второй части чемпионата?

«На юге Турции. Мы собираемся 12 января в Ровно. Наш медицинский штаб в течение трех дней проведет медицинское обследование игроков. 18 января мы вылетаем в Анталью, где проведем два сбора. Домой возвращается 19 февраля.

Мы запланировали проведение 7 контрольных игр. От 5 клубов уже получили официальные подтверждения о спаррингах. Еще двух соперников найдем».


Кто пополнит ваши ряды?

«Надеюсь, что 4-5 игроков подпишут контракты с «Вересом». Это должны быть молодые игроки. Нам нужно омолаживать состав. Об этом мы договорились с президентом клуба».

«Верес» уже покинули два опытных игрока.

Источник: SportArena Андрей Усмонов
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