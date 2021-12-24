В «Вересе» появится до семи новых должностей
Вирт: «Надеюсь, что «Верес» подпишет 4-5 игроков»
Тренер ожидает усиление
Фото: НК Верес
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал, что ожидает усиление команды зимой.
Где «Верес» проведет подготовку ко второй части чемпионата?
«На юге Турции. Мы собираемся 12 января в Ровно. Наш медицинский штаб в течение трех дней проведет медицинское обследование игроков. 18 января мы вылетаем в Анталью, где проведем два сбора. Домой возвращается 19 февраля.
Мы запланировали проведение 7 контрольных игр. От 5 клубов уже получили официальные подтверждения о спаррингах. Еще двух соперников найдем».
Кто пополнит ваши ряды?
«Надеюсь, что 4-5 игроков подпишут контракты с «Вересом». Это должны быть молодые игроки. Нам нужно омолаживать состав. Об этом мы договорились с президентом клуба».
«Верес» уже покинули два опытных игрока.
Комментарии 0