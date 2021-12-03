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Вирт: «У Луческу в «Динамо» футболистов на два-три состава»
Тренер «Вереса» назвал важное преимущество киевлян перед очной встречей
Юрий Вирт / Фото - НК Верес
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился в эфире телеканала «Футбол» ожиданиями от матча 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Динамо». Встреча состоится 4 декабря.
Мы понимаем, что, действительно, «Динамо» – чемпион, команда находится на первом месте. У Мирчи Луческу очень большой подбор футболистов, можно сказать, на два-три состава. Поэтому готовимся к очень трудной игре.
У «Динамо» команда единомышленников, выделять кого-то сложно. Но мы будем навязывать свою игру, не должны проиграть в борьбе. Если мы не уступим в этих компонентах, то, при всем уважении к «Динамо», сможем рассчитывать на положительный результат.
За игрой чемпионата Украины можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Верес» – «Динамо». Начало – в 14:00.
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