Вирт: «У Луческу в «Динамо» футболистов на два-три состава»

Юрий Вирт / Фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился в эфире телеканала «Футбол» ожиданиями от матча 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Динамо». Встреча состоится 4 декабря.

У «Динамо» команда единомышленников, выделять кого-то сложно. Но мы будем навязывать свою игру, не должны проиграть в борьбе. Если мы не уступим в этих компонентах, то, при всем уважении к «Динамо», сможем рассчитывать на положительный результат.