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Вирт: «В январе в «Верес» приедут 3-4 иностранца»

Главный тренер команды анонсировал трансферы
Футбол Украинская Премьер-лига
14:06
Вирт: «В январе в «Верес» приедут 3-4 иностранца»
Юрий Вирт / Фото: ФК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт анонсировал январские трансферы клуба.

«Мы хотели перед стартом чемпионата кем-то усилиться, но было мало времени между чемпионатами, чтобы детально заняться этим вопросом. А брать лишь бы взять не хотелось бы этого делать, и лишь успели оформить переход с Михаилом Гечевым.

На сегодняшний момент мы уже пристально смотрим на зарубежный рынок, просматриваем футболистом, и с некоторыми ведем переговоры, и есть надежда, что эти игроки усилят команду. Думаю, 3-4 иностранца приедут. До начала сборов есть еще целый месяц, за этот период они подпишут с клубом контракты».


Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Верес» находится на 9-м месте.

Источник: UA-Football Петр Приходько
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