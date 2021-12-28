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Вирт: «В январе в «Верес» приедут 3-4 иностранца»
Главный тренер команды анонсировал трансферы
Юрий Вирт / Фото: ФК Верес
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт анонсировал январские трансферы клуба.
«Мы хотели перед стартом чемпионата кем-то усилиться, но было мало времени между чемпионатами, чтобы детально заняться этим вопросом. А брать лишь бы взять не хотелось бы этого делать, и лишь успели оформить переход с Михаилом Гечевым.
На сегодняшний момент мы уже пристально смотрим на зарубежный рынок, просматриваем футболистом, и с некоторыми ведем переговоры, и есть надежда, что эти игроки усилят команду. Думаю, 3-4 иностранца приедут. До начала сборов есть еще целый месяц, за этот период они подпишут с клубом контракты».
Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Верес» находится на 9-м месте.
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