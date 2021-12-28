Вирт: «В январе в «Верес» приедут 3-4 иностранца»

Юрий Вирт / Фото: ФК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт анонсировал январские трансферы клуба.

На сегодняшний момент мы уже пристально смотрим на зарубежный рынок, просматриваем футболистом, и с некоторыми ведем переговоры, и есть надежда, что эти игроки усилят команду. Думаю, 3-4 иностранца приедут. До начала сборов есть еще целый месяц, за этот период они подпишут с клубом контракты».