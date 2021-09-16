Вирт: «Заря» демонстрирует очень симпатичный футбол – у них хорошие шансы на первое-второе место в группе ЛК»

Юрий Вирт / Фото: nkveres.com

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился мнением о грядущем матче стартового тура группового этапа Лиги Конференций «Буде-Глимт» – «Заря»:



Норвежский клуб – добротный, на 1 очко отстает от лидирующего «Мольде». Эта команда много забивает и много пропускает, поэтому, скорее всего, будет атакующий футбол, много голевых атак и забитых мячей.

Луганский клуб тоже атакует большими силами, поэтому ожидается результативный футбол. Хотелось бы, чтобы «Заря» забила на 1 гол больше.

У «Зари» хорошие шансы занять первое-второе место в группе, все в их силах.