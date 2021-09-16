Вирт: «Шахтер» заслужил поражение от «Шерифа» – и по результату, и по игре»
Вирт: «Заря» демонстрирует очень симпатичный футбол – у них хорошие шансы на первое-второе место в группе ЛК»
Наставник «Вереса» рассказал, какими видит перспективы луганчан в еврокубке
16 сентября 18:09
Юрий Вирт / Фото: nkveres.com
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился мнением о грядущем матче стартового тура группового этапа Лиги Конференций «Буде-Глимт» – «Заря»:
Шансы выйти из группы есть, почему нет? «Заря» демонстрирует очень симпатичный футбол. Думаю, сегодня луганчане могут рассчитывать на положительный результат.
Норвежский клуб – добротный, на 1 очко отстает от лидирующего «Мольде». Эта команда много забивает и много пропускает, поэтому, скорее всего, будет атакующий футбол, много голевых атак и забитых мячей.
Луганский клуб тоже атакует большими силами, поэтому ожидается результативный футбол. Хотелось бы, чтобы «Заря» забила на 1 гол больше.
У «Зари» хорошие шансы занять первое-второе место в группе, все в их силах.
Онлайн-трансляция матча «Буде-Глимт» – «Заря». Начало – в 22:00.
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