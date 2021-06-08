Победа над Кипром – юбилейная для сборной
Виталий Кличко – о победе сборной Украины над Кипром: «Новая форма придала воли к победе»
Мэр Киева поздравил украиских футболистов с замечательным результатом
14:31
Виталий Кличко / Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
Мэр Киева и экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко считает, что украинские футболисты благодаря новой форме получили дополнительную мотивацию к победе и разгромили Кипр в последнем контрольном матче перед Евро-2020:
Друзья! Когда форма добавляет духа и воли к победе!
Вчера впервые в новой форме, которая уже вызвала большой резонанс, сборная Украины вышла на товарищеский матч со сборной Кипра. И блестяще победила со счетом 4:0.
Поздравляю и благодарю наших футболистов!
Украина победит! В широком смысле!
Слава Украине!
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