Витао: «Мы уже понимаем идею игры Де Дзерби»

Защитник высказался о сборах с новым тренером

Витао / Фото: Футбол 24

Защитник «Шахтера» Витао прокомментировал сбор команды в Австрии перед началом сезоне. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

«Думаю, несколько выходных были очень важными. Мы все-таки провели достаточно интенсивный сбор в Австрии. Эти дни были для восстановления, зарядить батарейку и вернуться вновь на 100% готовыми.

В принципе уже привык к погоде. Все и так знают, что в Бразилии жарко. Конечно, солнце больше изматывает. Но футболисты, как и любой другой, не могут выбрать погоду. Поэтому работать, работать и еще раз работать.

Конечно, игроки уже понимают идею игры Де Дзерби. Нам очень нравится такая игра. Очень много работы с мячом, это важно. Это команда, которая хочет всегда побеждать. Очень важно как можно быстрее адаптироваться и стать лучше. Не дождемся, когда уже начнутся матчи».

Напомним, вчера «Шахтер» официально презентовал новую форму на следующий сезон.