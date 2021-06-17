Витао: «Цель «Шахтера» – выиграть чемпионат, Кубок, удачно выступить в еврокубках»

Защитник – о начале подготовки команды к сезону

Фото: shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Витао поделился впечатлениями пресс-службе клуба о начале подготовки команды к сезону.

«Начало летних сборов, на мой взгляд, проходит отлично. Думаю, смогу быстро восстановить физическую форму, ведь много работал индивидуально в отпуске и в расположении олимпийской сборной Бразилии. Сейчас на тренировках внимание уделяется как физическому аспекту, так и тактике. Тренеры делают все, чтобы мы подошли к играм в хорошей форме».

С учетом того, что ты привлекался в олимпийскую сборную Бразилии, успел ли отдохнуть и набраться сил?

«В общей сложности у меня было максимум дней 15 на отдых. Успел попутешествовать с семьей, некоторое время провел дома. В целом отдых удался».

В «Шахтере» новый тренерский штаб. Что скажешь о нем? Насколько продуктивно проходит работа?

«Мы только три дня занимаемся вместе, а это не такой большой срок, чтобы давать развернутый комментарий. Но то, что я увидел, – наши тренеры отличные профессионалы, думаю, они помогут «Шахтеру». Очень довольны, что работаем с этими специалистами».

Каковы цели и планы на новый сезон?

«Наша цель – всегда побеждать. Выиграть чемпионат, Кубок, удачно выступить в еврокубках».

Накануне, «Шахтер» представил Роберто Де Дзерби.