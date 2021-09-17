Вице-президент «Барселоны»: «Реал» может подписать и Мбаппе, и Холанда. Снимаю шляпу перед Пересом»
Вице-президент «Барселоны» по экономике Эдуард Ромеу оценил работу финансистов главных соперников каталонцев – мадридского «Реала». Функционера цитирует издание Marca.
«Они действительно могут подписать Мбаппе и Холанда. «Реал» – большой и очень сильный клуб. Если бы мы проявили должную осмотрительность в предыдущие годы, то могли бы оказаться в такой же ситуации.
Когда смотришь на то, как Флорентино Перес управляет клубом, перед ним хочется снять шляпу. Никто не справился бы лучше мистера Переса в экономических вопросах, а также в вопросах бизнеса.
Я очень восхищаюсь тем, как он ведет дела. Когда мы встречались лично, то он вел себя крайне любезно. Я могу только похвалить его».
Как ранее сообщал президент Примеры Хавьер Тебас, «Реал» безупречно справился с последствиями пандемии и смог пережить кризис, стабилизировав финансовое положение. «Сливочные» продали целый ряд игроков, выручив около 200 миллионов евро, а также снизили зарплатную ведомость, чтобы сократить расходы.
«Барселона» же сильно пострадала от пандемии: внешний долг клуба перевалил за миллиард евро, каталонцы тратят на зарплаты игроков около 90% своих доходов, а летом из команды ушел главный символ последних лет – Лионель Месси.
Напомним, ранее президент «блаугранас» Жоан Лапорта заявил, что Тебас одержим желанием навредить «Барселоне».
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