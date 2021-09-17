Вице-президент «Барселоны»: «Реал» может подписать и Мбаппе, и Холанда. Снимаю шляпу перед Пересом»

Мадридцы отлично справляются с последствиями пандемии

Флорентино Перес / фото - Eurosport

Вице-президент «Барселоны» по экономике Эдуард Ромеу оценил работу финансистов главных соперников каталонцев – мадридского «Реала». Функционера цитирует издание Marca.

«Они действительно могут подписать Мбаппе и Холанда. «Реал» – большой и очень сильный клуб. Если бы мы проявили должную осмотрительность в предыдущие годы, то могли бы оказаться в такой же ситуации. Когда смотришь на то, как Флорентино Перес управляет клубом, перед ним хочется снять шляпу. Никто не справился бы лучше мистера Переса в экономических вопросах, а также в вопросах бизнеса. Я очень восхищаюсь тем, как он ведет дела. Когда мы встречались лично, то он вел себя крайне любезно. Я могу только похвалить его».

Как ранее сообщал президент Примеры Хавьер Тебас, «Реал» безупречно справился с последствиями пандемии и смог пережить кризис, стабилизировав финансовое положение. «Сливочные» продали целый ряд игроков, выручив около 200 миллионов евро, а также снизили зарплатную ведомость, чтобы сократить расходы.

«Барселона» же сильно пострадала от пандемии: внешний долг клуба перевалил за миллиард евро, каталонцы тратят на зарплаты игроков около 90% своих доходов, а летом из команды ушел главный символ последних лет – Лионель Месси.

Напомним, ранее президент «блаугранас» Жоан Лапорта заявил, что Тебас одержим желанием навредить «Барселоне».